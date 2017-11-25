玄天上帝文化祭 趣味路跑扮牛仔、發送萬份平安餐

玄天上帝文化祭舉辦趣味路跑掀起一波高潮。（記者翁聿煌攝）

2017-11-25 15:35

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市鶯歌區地方宗教盛事玄天上帝文化祭，主辦單位今天舉辦趣味路跑，還準備1萬5千份的平安餐供信眾食用，在鳳三路活動會場熱鬧舉行，市長朱立倫到場與民眾同樂，除抽出48吋電視機大獎，並期許年輕朋友能傚法玄天上帝孝道精神，常陪伴父母，跟父母共度每一個重要時刻。

新北市玄天上帝會委員林春夏說，今年文化祭號召全台300尊玄天上帝神尊共同坐鎮鶯歌，參贊宮廟也都響應環保理念，遶境全程皆不施放鞭炮，改以電子鞭炮代替，神明熱鬧出巡又能愛護環境，除彰顯神明庇護環境的慈悲，也讓宗教文化傳承更具意義。

最有趣的「牛仔很忙趣味路跑」活動，開創親子趣味活動新體驗，民眾穿著充氣馬裝扮牛仔，從鶯歌鳳太路開跑，全程3公里，上百牛仔如同賽馬般奮力奔馳，各種跑姿動感有趣，也成為民眾爭相拍照補捉畫面的焦點。

主辦單位今天除發送萬份平安米粉、貢丸湯，並提供48吋電視機、電冰箱、洗衣機等多達千項獎項讓參加民眾抽獎，幸運抽中最大獎的中獎人直呼幸運，頻頻感謝帝爺公保佑。

林春夏說，26日是300尊玄天上帝駐駕鶯歌的最後一天，有祈福禮斗法會、親子園遊會、捏陶、彩繪氣球以及免費米卦等活動，並提供藥燉排骨及養生茶供民眾享用，歡迎民眾到場參與。