中市污水下水道接管戶達15萬 太平、大里卻掛0

2017-11-25 15:37

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市府持續推動污水下水道建設，但市議員張玉嬿今日說，全市接管戶數超過15萬，但原縣區僅1萬多戶，其中人口密集的太平、大里卻連1戶也沒接；水利局表示，今明2年原縣區污水預算近10億，較往年倍增，逐步縮短城鄉差距。

市議員謝志忠、蔡雅玲和張玉嬿說，102至103年污水道預算約30億元，原縣區僅占2.2億、7.5％；104至107年約78億元，原縣區是12億元，約15.4％。雖說市長林佳龍任期，原縣區預算金額和比率都倍增，但速度還是慢了些。

張玉嬿說，全市接管戶數超過15萬，但原縣區僅台中港、石岡壩等特定區接管1萬多戶，其中福田系統接管戶數13.3萬，迄今只接原中市，原縣區的太平區及大里區1戶也沒接。

她又說，舊縣區就算加上新建的豐原、太平水資源中心，也只有石岡、東勢、梧棲、豐原、太平和大里區可望接管，這點綴式的接管，原縣區依然15區靜悄悄；謝志忠、蔡雅玲則說，應減短接管工程的交通黑暗期，路平不該有空窗期。

水利局表示，106至107年約9.6億元用在原縣區加速推動污水建設，以縮短城鄉差距，其中太平區74號道路以西連接福田系統，新光水資源中心服務74號道路以東、中興東路以北部分；豐原水資源中心預計明年底完工。

水利局長周廷彰說，污水下水道103年普及率約12％，現已提升至16％，中央105年至109年補助經費約132億元，相關工程密集進行中，並與建設局路平專案協調盼達共好效益；另外，全市11座水資源中心操作維護中央評鑑全數榮獲甲等，其中還有3座獲特優肯定。