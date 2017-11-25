勤益科大校慶 老師秀「迷你室內攜行集水雨傘架」發明

勤益科大機械系教授陳聰嘉（右）與教官蕭添進（左）合作，研發成功「迷你室內攜行集水雨傘架」。（記者蘇金鳳攝）

2017-11-25 16:16

〔記者蘇金鳳／台中報導〕因把老婆的雨傘弄丟的經驗，勤益科大機械系教授陳聰嘉與教官蕭添進合作，研發成功「迷你室內攜行集水雨傘架」，讓民眾若遇到下雨，又手持有紀念性或高價雨傘時，便可把將雨傘放進雨傘架進入室內，不怕雨傘放在戶外被偷；此作品獲得今年台北發明展金牌及德國紐倫堡發明展銅牌。

國立勤益科大今天舉行46週年校慶及運動會，校慶典禮由各系所的創意繞場競賽開場，14系的學生使用渾身解數，以各式各樣的活動道具及創意口號，秀出學生的青春活力，同時，勤益科大配合政府的「新南向政策」，今年招收了100多位外籍學生，印尼、馬來西亞、泰國、越南也參與運動會的繞場，蒙古學生則帶來舞蹈表演。

此外，勤益科大還舉行技轉媒合、創客成果展，其中，機械系教授陳聰嘉與教官蕭添進合作，研發成功「迷你室內攜行集水雨傘架」的作品，獲得今年的台北發明展金牌及德國紐倫堡發明展銅牌。

「迷你室內攜行集水雨傘架」目前已進入第四代，發明的發想在於教授陳聰嘉，因為借用妻子一把有紀念性的雨傘，放在店外的雨傘置放架而被拿走，讓老婆大人相當不高興，因此陳聰嘉便與教官合作，研發了第一代的「迷你室內攜行集水雨傘架」。

陳聰嘉表示，因為大家都有價值及具有紀念性雨傘被偷拿走或誤拿走的經驗，因此他與蕭添進合作研發第一代的雨傘架，可讓民眾把雨傘扣上雨傘架進入室內，不怕雨傘放室外被拿走，也不怕拿入室內弄溼地板，造成危險。

陳聰嘉強調，由於自己本身也有經驗，弄丟老婆的雨傘，因此跟教官蕭添進一同構思、創造，第一代是用3Ｄ印表機製出，但是只能卡住一種形狀的雨傘，且強度不夠，容易折斷。

因此陳聰嘉及蕭添進持續研發改良，改用塑膠噴出成形，不但增加強度、外型更多元，更實用。

直到研發到第四代，運用各件曲線造型立件，相對後插立於一方型基坐，形成一個如柱狀的空間，加上輔具後，不但可放置各類雨傘，還可放拐杖，甚至外型如同積木，如果來店內消費的人很多，就可拼成一個大的雨傘架，甚至可以當杯架或書架。

此已技術已移轉給廠商，已進入商品化，並外銷到歐洲及日本。

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