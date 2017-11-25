家庭代工時薪不到50元 家扶受助戶為孩子苦撐

北台南家扶中心推出「縫傘體驗」活動，希望參與民眾感受低薪弱勢家庭從事長工時、低薪資的辛苦。（記者楊金城攝）

2017-11-25 15:20

〔記者楊金城／台南報導〕比22K還慘，北台南家扶中心扶助的1010戶弱勢家庭，有6成月收入在2萬元以下，其中約100戶從事長工時、低薪資的家庭代工，時薪算起來不到50元，但為母則強，受助戶為了孩子都咬牙苦撐，讓人感佩。

北台南家扶將在12月3日舉辦家扶歲末創意市集，除表揚自強家庭、孝悌兒童，並結合家扶基金會舉辦甘苦生活節，推出募集愛心傘，邀請社區民眾參與「縫傘體驗甘苦」活動，共撐愛心傘為弱勢民眾送暖，報名費每份200元，送愛心傘及園遊券100元，請洽北台南家扶06-6324560。

北台南家扶中心主任莊淑惠說，「縫傘體驗」活動，希望參與民眾感受低薪弱勢家庭為了生活、孩子，必須從事長工時、低薪資的無奈與辛苦，一起支持家扶為受助家庭拉一把。

受助家庭大多從事剝龍眼干、髮飾髮夾、車縫口罩、電子零件、眼鏡框、縫鞋、縫傘的家庭代工，家扶統計，弱勢貧困家庭自立，平均至少需花費5年以上時間，期間因限於疾病、身心障礙、需照顧家人等因素，導致多數家庭大多做過長工時、低收入的臨時性或代工性工作為生。

撫養兩名兒子的38歲單親媽媽魏雅玲，為維持家計，擔任撿蛋工、屠宰場鴨隻處理工，兼做縫鞋代工，一針一線的代價是花10分鐘縫製的一隻鞋子，工資只有5元，為了縫鞋導致眼睛乾澀、雙手產生厚繭、起水泡和手腕傷害。

魏雅玲說，以前可以做30天代工，現在只有20天，1天最多縫製30雙鞋，賺得300至400元，月入最多8千多元，遇孩子開學前需繳交學費時，常不顧勞累熬夜趕工，爭取更多收入，但再累也甘願。

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