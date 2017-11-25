全球唯一！Hello Kitty醫院18歲 昔日接生娃獻祝福

彰化縣員林市「皓生醫院」是全世界唯一獲日本「三麗鷗公司」授權的Ｈello Kitty醫院，這間在南彰化默默耕耘的婦幼專科醫院今天歡度18歲生日。（記者顏宏駿攝）

2017-11-25 14:34

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣員林市「皓生醫院」是全世界唯一獲日本「三麗鷗公司」授權的Ｈello Kitty醫院，這間在南彰化默默耕耘的婦幼專科醫院今天歡度18歲生日，昔日在凱蒂貓祝福下出生的小baby如今已是亭亭玉立的小女孩或者頭好壯壯的大男生，他們共同用音樂表演為醫院獻上祝福。

院方說，很多人都想不到，全世界唯一的「Ｈello Kitty醫院」竟然在彰化縣而非在大都會區，他們說，「三麗鷗公司」的圖樣授權非常嚴格，他們是整間醫院都可使用Ｈello Kitty圖像，每次翻修和設計，都得報給日方知道，雙方共同出創意。

院方表示，會跟Hello Kitty結合，純屬偶然，當初台灣及日本也有其它醫院跟爭取授權，而Hello Kitty的粉絲有不少初為人母的媽媽，「三麗鷗公司」想出一本育兒書，剛好當時院長蔡宗冀完成相關著作，雙方理念一致，共同出書，皓生獲得「三麗鷗公司」授權時，新醫療大樓已蓋到一半，院方想讓醫院充滿Kitty的氛圍，便與「三麗鷗」續談醫院內的設計授權。

走進皓生醫院，迎接民眾的是一對拿著聽診器的Kitty醫師和抱著嬰兒的Kitty媽媽，大廳有一超大幅Kitty畫作，粉紅色系的裝璜，被喻為「最有療癒效果」的醫院，院內隨處可見Kitty貓，連護理師和醫師都穿有Kitty logo的醫師袍和護理裝。

陳姓孕媽媽說，她本身就是Kitty的粉絲，來這裡生產好幸福，「這裡不像醫院，反而像童話城堡」。

今天醫院慶祝創院18週年，許多當初在這裡誕生的小Baby，如今已經長大，他們帶著樂器，以音樂祝福「皓生醫院」生日快樂。

院長蔡宗冀說，走過18個年頭，「皓生醫院」謝謝大家的信任與鼓勵，現在皓生是南彰化唯一的婦幼專科醫院，他們希望與社區結合，讓初生的嬰兒有個美好的成長環境，媽媽們能在這裡獲得最好的照顧。

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員林「皓生醫院」獲授權，是全世界唯一的Hello Kitty醫院。（記者顏宏駿攝）

走進皓生醫院，迎接民眾的是一對拿著聽診器的Kitty醫師和抱著嬰兒的Kitty媽媽。（記者顏宏駿攝）

院內隨處可見Kitty貓，被喻為「最有療癒效果」的醫院。（記者顏宏駿攝）