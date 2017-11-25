有洋蔥！收養龍鳳胎姪兒 成了「7個孩子的爸」

江清山夫婦抱著姪兒，與親生子女合拍全家福照片。（記者江志雄攝）

2017-11-25 14:17

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣大同鄉民江青山打工為生，本身育有5名子女，不忍年幼龍鳳胎姪兒乏人照料而出養到國外，毅然收養，成了「7個孩子的爸」，夫妻倆收入有限，為照顧2名姪兒縮衣節食，讓人大讚「有洋蔥」。

江青山的胞弟育有小穎、小豪及小慧龍鳳胎，小孩原生家庭出狀況無力撫養，3兄妹被安置，去年7月，社政單位通知親屬，如果沒人接回扶養，孩子可能出養到國外，小穎由姑姑收養，江青山收養當時僅有2歲的小豪及小慧。

江青山夫婦有5個子女，老大、老二已成年獨立，其他3人分別就讀高三、小四和小三，收養弟弟龍鳳胎後，必須照顧5個小孩，龍鳳胎仍在襁褓，疑有發展遲緩，照顧上尤需費心。

「把姪兒當成親生！」江青山是泰雅族人，在大同鄉高冷蔬菜區當砍菜工人，農閒之餘打零工，妻子許鳳英在家顧小孩，全家靠著一份微薄收入勉強維持家計，他說，小豪、小慧若被出養國外，可能從此斷了音訊，不願見到胞弟的骨肉流落海外，決定收養並視如己出，當成親生子女般對待，希望把他們撫養到成年。

伊甸社會福利基金會今天帶領江青山在內的早療兒童家庭，到冬山鄉宜農牧羊場參加親子活動，體驗擠羊奶、陶瓷繪畫，伊甸表示，定期派員為小豪、小慧上早療課程，也提供民生物資，協助小孩快樂成長。

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