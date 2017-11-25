大學推甄加分密技！參加法規知識競賽

2017-11-25 14:17

〔記者吳政峰／台北報導〕教育部常務次長林騰蛟25日在「第十屆全國法規資料庫競賽」表示，參賽學生只要勇奪前5名，於大學推甄時即可加分，現場學生聽了為之振奮，事實上，這項加分「密技」每屆均有，已有不少學長姐憑著本身努力與這紙獎狀，錄取大學法律系。

國中組共有11萬1718名學生參賽，獲得第一名的是私立華盛頓高中附設國中部學生黃建誠；高中組則有9萬6364人參加，第一名為市立華江高中學生蔡昀倢，兩人均可獲得法務部與教育部核發的推甄加分獎狀，以及獎金2萬元。

法務部資訊處處長鄭輝彬指出，本項競賽由法務部與教育部主辦，從2008年舉辦至今，累積達120餘萬人參與，競賽分為學生組的「法規知識王網路闖關競賽」及教師組的「法規資料庫創意教學競賽」教案設計，目的在於鼓勵學生多利用「全國法規資料庫（請連結網址：http://law.moj.gov.tw」，落實法治教育，也希望教師設計相關法學教案。

鄭輝彬表示，全國法規資料庫始於2001年，當時法令散落於各部會，行政院為了統整全國法規，便於民眾與各機關查詢，委請法務部規劃建置，從一開始單純的法令查詢系統，到現在多元化的法律知識庫，16年來已累積3億4000餘萬次點閱，是全國最完整且最龐大的法規資料庫，現也開放內容供其他軟體或APP使用。

競賽題庫共有3000多題，入圍前5名的學生得在15分鐘內回答隨機抽選的30題，難度極高，一名資深檢察官看了題目驚呼「連我都沒把握全對！」讚嘆得獎者的用心與法治深度。

鄭說，若民眾想測試自我法律知識，也可上全國法規知識庫，首頁有個「法治教育測驗專區」，點進去即可受測；若想進行法治教學，知識庫網站有83個已取得授權的得獎教案，免費提供給有需要的教師參考。