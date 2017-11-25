澎湖低碳活動 700人共襄盛舉

2017-11-25 13:55

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖真是好康禮不少！今日澎湖縣政府環保局在休憩園區水土保持戶外教室，舉行「今秋救地球、低碳起步走」活動，祭出3輛電動機車為摸彩獎品，果然吸引爆滿民眾報名參加，開放報名就出現「秒殺」情況。

近年來以花海美景聞名的澎湖休憩園區水土保持戶外教室，在澎湖縣政府林務公園管理所細心照顧下，除了不定期舉辦花海外，更是林木扶疏，成為馬公市重要的心臟，提供休閒遊憩及享受芬多精的最佳處所，因此澎湖縣政府環保局選定為健行活動地點，全長約1.5公里。

澎湖縣政府環保局為提高民眾參與率，準備價值8萬、7萬及6萬多元的電動機車，計有3台，還有自行車、冰霸杯及毛毯等38個獎項，同時現場選購電動機車，更有限量前10名再加碼5000元的優惠，因此開放報名僅3天就傳出700個名額報名額滿的盛況，今日現場更是出現大人帶小孩、阿公牽阿媽熱鬧情況。

澎湖縣長陳光復、議員呂黃春金、陳慧玲也到場與民同樂，並與環保局正副局長馬金足、許佳珮共同宣導低碳節能的重要性，現場除了健行重頭戲外，也邀請國稅局、縣府相關局處、台電尖山發電廠、光明社區及電動機車業者等20餘個單位現場設攤，讓民眾有玩又有拿，歡度有意義的週末假期。