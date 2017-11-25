超長版禮車！ 新郎倌搭高鐵列車娶回美嬌娘

2017-11-25 13:53

［記者廖淑玲／雲林報導］就為了等候你一人！在知名餐飲連鎖店擔任店長的李劼翰，6年前認識在店裡實習的傅瑋，默默守候她4年，再交往2年，今天選擇台灣高鐵擔任禮車，將美麗的新娘子娶回雲林，當新人抵達高鐵雲林站時，接受所有乘客的祝福，車站也洋溢滿滿喜氣。

家住雲林縣崙背鄉的新郎倌李劼翰，今天迎娶家住桃園市新娘傅瑋，並以台灣高鐵擔任禮車，迎親隊伍一行18人浩浩蕩蕩搭乘T813車次高鐵列車抵達雲林站，讓全體乘客見證一場美好的姻緣。

6年前，20歲的新娘子因為就讀大學到餐廳實習，認識當時任店長的新郎，新郎默默守候，發現女生在心中占有很重要的分量與好感，於是正式交往，新娘欣賞新郎的樂觀開朗，對任何事情都積極進取，決定和他廝守一生。

新郎回憶當時在女友房間，玩比手畫腳猜字卡遊戲，最後一張是猜「求婚」兩個字，女友猜出來時，他就拿出事前準備好的戒指將她套上，當場求婚成功。

新人希望彼此能互相扶持陪伴，和對方度過人生每一個難關及艱難時刻，共同體驗人生的酸甜苦辣，兩人對望時甜蜜的笑容羨煞所有人，也獲得大家的祝福。

新娘子說，今年4月參加一對好朋友的婚禮，深受感動，和新郎決定攜手一生，因為住家一南一北，決定搭高鐵作為禮車，感覺很特別也很興奮，更謝謝高鐵人員的協助和幫忙，完成他們這段美好又永難忘懷的婚禮。台灣高鐵專員吳貴英也為這對新人送上所有工作人員的祝福，並感謝他們選擇舒適又安全的高鐵當禮車。