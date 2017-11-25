好市多今人潮大減！ 「打到骨折」美版黑購節DM曝光

2017-11-25 14:22

〔即時新聞／綜合報導〕好市多首度舉辦的黑色購物節，昨天一大早不少民眾前往好市多排隊，甚至有部分縣市的好市多一度造成交通癱瘓，雖然還是部分商品有黑色購物節促銷優惠，但今天人潮少了很多，有網友在網路上直呼優惠不如美國好市多，並PO出美國好市多的折扣DM，3C品項甚至比台灣版便宜萬元，甚至有人直指購物節像是在清庫存，根本就把台灣人當「盤子」。

台灣好市多（Costco）今年首次舉辦「黑色購物節」，昨天全台各地的好市多賣場紛紛被擠爆，收銀機一度無法使用，但許多網友在網路直呼，促銷沒有想像中的便宜，想入手的東西都不是促銷商品，搶到台北內湖店的頭香男子甚至說：「想要的都沒特價，感覺沒搶到什麼便宜，早知道回家睡覺即可。」

在網路上似乎負評比正評多，有網友PO出美國好市多的折扣DM，3C商品折扣幅度很大，和台灣的相比還便宜萬元。在好市多官網可以看到DM上的活動時間是11月24至27日，總共4天，比台灣多一天，像是筆電、單眼相機等，都便宜萬元，讓網友超羨慕，直呼「美國的好市多有誠意多了！」

《聯合報》報導，好市多表示，美國和台灣的促銷無法這樣比較，是台灣市場的超低優惠，像是電視買1送1，絕對是台灣少見的促銷。