百年禮堂修復啟用 東部唯一校園歷史建築

2017-11-25 13:19

［記者王峻祺／花蓮報導］1913年創校的花蓮縣豐裡國小，前身為「花蓮港廳豐田小學校」， 2009年被花蓮縣政府登錄為歷史建築的校園禮堂，是花東唯一留存的日治時期官營移民村校園建築，歷經文化局逾2年修復，具有時代意義的百年禮堂今早正式啟用，除回復昔日建築結構樣貌，還特意留下斑駁的牆面標語及痕跡，展現禮堂百年來的變遷歷程。

豐裡國小創校初期，兼具集會、地方演藝活動及體操場、武道場功能的禮堂，主要以矩形的公共建築集會空間作為原型建造，有日式屋瓦、山牆雨淋板及木造入口簷廊等建築風格，並同時融入西洋古典樣式的裝飾造型，在1936年加強磚造木桁架的構造後，還接續3次的石棉、水泥及鋼板瓦的屋瓦變遷。

2009年花蓮縣政府將豐裡國小禮堂登錄為歷史建築，是東台灣唯一一座具文化資產身分的校園建築，客家委員會更在2013年補助文化局進行調查研究計畫，2年後著手進行規劃設計與修復工程。

豐裡國小校長張珮玉說，重新修復後的禮堂，仍維持原有校園集會空間的機能，並串聯起社區與學校的連結，讓一直伴隨居民生活的禮堂，能夠持續扮演陪伴的角色，將豐裡地區居民的記憶永遠保存、傳承下去。

建築師陳勤忠說，禮堂修復過程主要朝向「修舊如舊」的原則進行，雖主體保存完善，但歷經百年時間，舊有建築痕跡已不易發掘，必須邊拆、邊看及多方考究，盡可能回復到日治時代的原貌結果。

他說，為保留不同時期留下的痕跡，展現禮堂過去、現在與未來連結的時間感，還特意留下早期粉刷師傅工法的表層面飾紋、水泥機理，並依原樣修復檜木門窗，室內斑駁標語也都刻意不做處理。

花蓮縣文化局副局長曾之妤說，花蓮縣歷史建築豐裡國小禮堂，是花東地區唯一留存的日治時期官營移民村校園建築，除長期凝聚社區的向心力，也承載著居民、學生及師長的共同記憶，修復啟用後，相信將能再度展現百年禮堂的時代意義與歷史風華。