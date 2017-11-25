綠鬣蜥橫行！他嗆捕獵民眾「不人道」 反被網友神打臉

外來種綠鬣蜥近年在中南部橫行，造成農民損失並帶來生態浩劫。（資料照，記者陳冠備攝）

2017-11-25 14:28

〔即時新聞／綜合報導〕惡名昭彰的外來種「綠鬣蜥」近年在中南部橫行，造成農民損失與生態浩劫，身為重災區的嘉義縣年中祭出獎金，激勵民眾協助捕捉。近期有民眾為響應政策，使用彈弓等器具進行獵捕，遭爬蟲愛好者發文痛批「踐踏生命尊嚴」，不料文章一出，就被網友回文逐項駁斥。

臉書粉絲專頁「兩棲爬蟲萬事屋 - Herptile's Yorozuya」發文表示，最近出現不少用彈弓、魚叉等器具捕捉綠鬣蜥的狀況，他說，很多人的心態就是外來種死好活該，但外來種的命也是命，捕捉外來種病不是拿來踐踏生命尊嚴的藉口。他接著痛批這些民眾的行為已違法，要求網友若未經專業訓練，切勿對綠鬣蜥等物種進行捕捉。

然而，有網友援引美國、澳洲等地法律指出，許多國家對外來種的態度是硬性規定民眾若捕獲必須就地「人道毀滅」而不能放走。網友說，上述台灣民眾所採用的獵捕器具並非違法武器，至於是否人道，可就該項進行討論，而不是因噎廢食地一味要求民眾放走綠鬣蜥。

網友進一步表示，稱霸於台灣淡水河川的吳郭魚、鯉魚、草魚、垃圾魚、泰國土虱等皆屬外來種，挾著外來種優勢對本土魚種造成的傷害是不爭的事實。網友說，如今綠鬣蜥族群也在過去幾年內，於幾乎毫無天敵的台灣鄉間成長茁壯，質疑「若等到所謂專家出手，一切是不是都太遲了？」

此外，還有網友舉嘉義縣農業處說法，強調綠鬣蜥並非保育類動物，且已開始進行移除，因此在野生動物保育法部分，抓取後宰殺食用並未違法，至於動保法部分的動物定義是指「犬、貓及其他人為飼養或管領之脊椎動物，包括經濟動物、實驗動物、寵物及其他動物」，強調除人為飼養的綠鬣蜥不可宰殺、食用或虐待外，一般民眾到野外抓取的野生綠鬣蜥，宰殺食用並未違法。