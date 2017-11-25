破除刻板印象 女大生搶考「海上黑手」

2017-11-25 13:22

〔記者陳宜加／台北報導〕交通部106年度第四次航海人員測驗今、明登場，航港局統計，共計631名考生報考，測驗首日第一節應考人數157人、到考人數146人，到考率92.99％。

航港局指出，商船上工作主要分為艙面部門及輪機部門，大家所熟悉的船長、水手是在艙面部門，負責船舶運作、航行與貨物裝卸等工作，而另一批在輪機部門的管輪、機匠等輪機人員則負責船舶主機和設備維護及電力系統等，素有「海上黑手」之稱，過去鮮少有女性人員。

不過，隨著時代演變，過去燒煤的渦輪機已不復見，取而代之的是柴油機引擎，以往船舶機艙是又熱又吵充滿油污的環境，取而代之是現代化電子監控系統。

今年第三次航海人員測驗通過的海洋大學在校生陳麗伊，是在眾多一等管輪考生中少見的女生，自高中開始就對機械情有獨鍾，在高中升大學時因緣際會下申請到海洋大學輪機系就讀，憑著在校不斷摸索，逐漸對航海事業產生了興趣，在大三下時參加航海人員測驗，首次參測就以優異的成績通過測驗。

她說，畢業後會到航運公司船上服務，先以大管為目標，雖然曾經擔心會不能勝任，但已經有認識學姊在船上擔任三管，是個引以為傲的好榜樣，巾幗不讓鬚眉，她相信女生也可以在機艙做得很好。

郎港局指出，107年度測驗期日計畫已公布，明年報名採無紙化方式，網路上傳報名書表及應測資格文件，考生不需另寄送紙本，請考生在報名時詳讀參測須知，並儘早完成報名手續。詳情請至交通部航港單一窗口服務平臺MTNe航海人員測驗專區查詢。