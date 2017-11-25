Uber以合法掩護非法？合作租賃車業者遭罰378萬元

2017-11-25 13:08

〔記者陳宜加／台北報導〕各地計程車公會代表昨與朝野立委召開記者會，質疑Uber以合法掩護非法，使用租賃車違法經營計程車業務，但Uber也立即反擊，強調目前是與合法租賃車合作，將保留法律追訴權。

公路總局今天表示，今年4月13日Uber與小客車租賃業者合作，作為小客車租賃業者代僱駕駛，提供租賃服務媒合平台，重啟服務後以小客車租賃業者為營運主體，小客車租賃業者因汽車出租單等未符合汽車運輸業管理規則規定，已處罰租賃公司42件，裁罰金額378萬元，小客車租賃業者均已繳納罰鍰。

公路總局指出，Uber與小客車租賃業者合作模式，原仍有不符規定之處，經監理機關稽查取締並責令要求改善後，小客車租賃業者已陸續依規定進行改正。

現行小客車租賃業與Uber合作，仍然必須符合公路法、汽車運輸業管理規則規定營運，未來將持續嚴格檢視雙方合作營運模式是否符合法規，並嚴格取締非法，若查有違規情事即依規定予以處分，以維持法令嚴正與消費權益。

公路總局統計，今年1月6日修法前，裁罰Uber公司違規513件、裁罰7325萬元，已繳罰鍰6546萬元，仍未繳779萬元；修法後處罰金額提高為10萬至2500萬元，則裁罰公司43件，裁罰金額10億3100萬元，均未繳納。

針對Uber未繳納10億3879萬元罰鍰部分，公路監理機關均已移送法務部行政執行署強制執行。

此外，有關民眾約700件檢舉案，公路總局表示，原應為轄管直轄市政府受理檢舉案件，但行政院協調函示暫先由公路總局所屬公路監理機關先行統一處理，逐案釐清檢舉資料證據資料內容，已陸續再對Uber公司舉發17件，並於法定申訴期限後已裁決7件，裁罰金額共計1億7500萬元，後續將加速查明處理舉發裁罰作業。