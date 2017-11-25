台中國家歌劇院凸凸廳曲牆為靈感 舞出「自由步」

《自由步－沉浸式曲線》由4名女舞者演出。（記者何宗翰攝）

2017-11-25 12:18

〔記者何宗翰／台中報導〕空間限定的舞作！驫舞劇場編舞家蘇威嘉，以台中國家歌劇院5樓凸凸廳的曲牆為靈感，由4名女舞者以獨舞、雙人舞與群舞，不斷變化身體姿態，演出9段《自由步－沉浸式曲線》，回應曲形空間；11月25日、26日也將在小劇場演出《自由步－身體的眾生相》，由男舞者陳武康、周書毅呈現極致的肢體風景。

編舞家蘇威嘉表示，身體可以表達的事情其實比我們想的多更多，2013年起開展《自由步》系列作品，專注在身體中探索線條、舞步與律動。《自由步－沉浸式曲線》由女舞者方妤婷、水野多麻紀、黃彥霖與盧美云演出，觀眾可自由或坐或站，或是走動，觀察舞者們的肢體與呼吸，25、26日每天有6場演出。

《自由步－身體的眾生相》則是在極簡的舞台上，2名舞者肢體匍匐、扭曲、延展，讓肌肉達到極限，展露出各自身體的個性與細膩。蘇威嘉說，排練時周書毅挑戰身體柔軟的自我極限，呈現糾結、扭曲、掙扎的情緒，把自己縮小猶如進入蛋的薄膜，試圖達到一種平衡，過程中也不斷激發新的創作靈感。

歌劇院藝術總監王文儀表示，凸凸廳是歌劇院最能展現曲牆之美的空間，開幕季展出《伊東豊雄的劇場夢》觀念建築展後，第一次有藝術家利用這裡進行藝術創作。