古道越野賽登場 多國選手雲海奔馳飽覽台灣之美

幣二屆福爾摩沙古道國際越野賽，今年吸引世界35國、600多位選手前來參加。（記者佟振國攝）

2017-11-25 12:06

〔記者佟振國／南投報導〕2017福爾摩沙古道國際越野賽，今晨於南投縣埔里鎮鯉魚潭風景區鳴槍開跑，吸引來自世界各地35國愛好山林越野的選手前來挑戰，除了適合一般民眾的8K、16K賽事，還有高階的40K、65K、104K，其中104K更號稱是目前全台最長的越野路線，橫越埔里、仁愛的山林古道，可飽覽群山、溪流及湖泊之美，用不同角度看見台灣。

福爾摩沙古道國際越野賽去年首辦，即有500多位、來自32國愛好山林越野運動選手參加，今年則有600多人報名，參賽國家增至35國，不少選手遠從歐、美等國來台參賽兼度假。

最受矚目的104K長途越野比賽，清晨4時即於埔里鯉魚潭風景區鳴槍出發，經過埔里、仁愛武界、霧社、中正部落，最後返回鯉魚潭，選手穿越竹林、涉過溪流、登上稜線，看見山巒秀麗景色，在雲海之中奔跑，總爬升5850公尺，為國際越野協會認證ITRA-5等級的比賽；也有8K、16K的初階賽事，適合一般民眾體驗。

負責籌劃活動的團隊，是來自捷克的彼得及賽德克族妻子羅勃．依婉。彼得是專業的山林越野及馬拉松選手，覺得台灣的山林景色優美，值得在國際間推廣，因此與妻子著手規劃1年，走訪埔里、仁愛地區的古道，去年終於舉辦首屆活動，頗獲國際選手好評，今年續辦第2屆賽事。

羅勃．依婉表示，這些古道是早期先民所留下，親自走訪後深受感動，台灣的山林真的很美，但唯一的缺憾則是垃圾，特別呼籲台灣人親近山林，也要愛護山林，別讓淨土蒙塵。