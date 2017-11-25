南市20名績優特教志工受獎 盼更多人投入

用愛照顧特教生，台南市20名績優特殊教育志工獲表揚。（記者楊金城攝）

2017-11-25 11:14

〔記者楊金城／台南報導〕台南市教育局上午在後壁區菁寮國小結合米食創意活動辦理成長營，並頒獎表揚績優特殊教育志工，有20位無怨無悔幫助身障或境遇特殊學童的志工受獎，教育局副局長陳獻明說，這是對特教志工的感謝與肯定，希望有更多愛心的民眾加入志工行列照顧特殊小孩，幫助孩子成長。

獲獎的是高秀芳、林幸吟、劉宥孜、邱美蘭、黃唐琪、薛月麗、劉翠婉、鍾志慧、黃秋玉、陳靜玉、謝幸娟、凌美瓊、周英寰、蘇美金、姚金菊、吳秋慧、蘇逸茹、沈宛霖、王珮玲及許諾。

其中，學東國小薛月麗擔任志工服務16年，是獲獎人中志工年資最久的，雖然子女已從學校畢業10幾年，仍然長期參與學校志工業務，不求回報，她協助特殊教育學生生活指導，鼓勵學生用心學習，激勵孩子不要放棄，視孩子如己出，關懷學生居家生活作息，時常為其添購衣物及學用品。並以本身長年安親班經驗，與老師分享教學經驗，提升學生學習、適應能力。

大同國小劉宥孜擔任服務志工兩年，每天開車載著行動不便的外孫女來校就讀，利用晨間時光，把學校二樓的廁所和洗手台全部刷洗乾淨，讓師生有個乾淨的使用環境，再回教室陪伴外孫女上課。因愛屋及烏，也同時關心其他特殊小朋友，外孫女的輔具不適合使用之後，捐給集中式特教班孩子使用。

南市特教中心推薦的是唯一獲獎的特教志工學生許諾，現就讀白河商工，他本身就是一個特殊需求學生，但是從國中到現在，寒暑假一定到特教中心報到。舉凡特教行政事務、中心環境維護、特教輔具擦拭清洗、幫忙點收等，都會幫忙做，做中學，學中做，從志工服務中學習成長，以後有機會也能在職場有所表現。

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