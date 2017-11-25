今明略回溫仍冷 吳德榮：下週二秋老虎再現

北台灣今明略回溫，但仍為濕涼、日夜溫差小的天氣型態。（資料照，記者方賓照攝）

2017-11-25 09:49

〔即時新聞／綜合報導〕受冷空氣影響，今（25日）凌晨最低溫為16.8度，在蘇澳測得，與昨日相比回升不到1度，氣象專家吳德榮表示，今明2日氣溫雖小幅回升，仍屬偏冷的天氣，下週二（28日）將有秋老虎報到，西半部高溫將突破30度。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，從中央氣象局公布的累積雨量圖可看出，北海岸、北部山區降雨明顯並向台北、桃園擴展，顯示降雨機制是低層雲受地形抬升所造成，他說，凌晨雖有中層雲系移入並涵蓋全台，但僅為新竹帶來少量降雨；苗栗以南地區則多為穩定的天氣，僅部分山區有零星降雨。

吳德榮接著表示，根據歐洲中期預報中心模擬顯示，今明2日氣溫小幅回升，但北台灣雲多且偶降雨，日夜溫差小（17至20度），仍為偏冷的天氣；中部雲量亦多，白天涼早晚微冷，有零星飄雨的機率；南部地區雲量略增、氣溫略降。

吳德榮表示，下週一（27日）北部、東北部仍有局部短暫雨，但天氣將逐漸好轉，氣溫隨之提升；下週二至週四（28至30日）天氣穩定並大幅回暖，西半部中午高溫將提升至30度以上，為秋老虎的天氣型態，他說，下週五（1日）將有另1波東北季風南下，為穩定的好天氣帶來轉變。