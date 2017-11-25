台南鹹粥變西餐燉飯！型男克服先天障礙煮好料

台南風格魚湯燉飯。（記者洪瑞琴攝）

2017-11-25 07:50

〔記者洪瑞琴／台南報導〕漫步台南古都，巷弄美食、老屋咖啡、文創手作流行之外，亦興起一股私廚風，預約制迷你餐廳，既是主廚個人工作坊又如家人般為你細心烹調料理，7年級生的王俊之、馬浚文志同道合開餐廳，就用這況味下廚，創造人生新天地。

今年南市觀光旅遊局舉辦台南美食節系列活動之一「主廚帶路」，邀請「小餐桌 」擔綱要角，帶領學員探尋主廚的私房路線，如何挑選新鮮食材，更深入了解主廚對於料理的信念及堅持。

75年次的王俊之，綽號「阿之」，雖然非餐飲科班出身，但他熱愛烹飪廚藝，從高中時代就在不同餐廳打工學習，偏偏老天爺愛開玩笑，他有雙手不能外翻先天性障礙，又有敏感皮膚「富貴手」，不悔地愛上廚藝也等於考驗「手藝」，一路跌跌撞撞吃了不少苦，可是他不放棄志趣。

餐館工作台其實就是媽媽讓出來的自家廚房一隅，讓他實踐夢想。王俊之認真汲取經驗，發想各種烹飪作法，例如虱目魚燉飯以傳統古早鹹粥概念為基底，融合西式作法，台灣風味的熱情與西式料理的細緻，希望運用功夫「讓西餐更在地，讓在地也西餐」。

另位合夥主廚馬浚文、77年次，餐飲科班畢業，在校時就是西餐比賽常勝軍，有豐富大型比賽經驗並獲獎無數。他雖然專攻西餐和法式料理，卻對台南小吃喜愛，料理手法會依西式作法結合在地食材。爲呈現新台灣味西餐風格，兩人一拍即合成為好夥伴，以獨創風格展現自己的「料理初心」。