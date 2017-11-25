18縣市強風特報！ 北台灣低溫16度 降雨持續到週一

中央氣象局指出，今天（25日）各地降雨機率升高，尤以北台灣降雨較為連續。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-11-25 06:50

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（25日）各地降雨機率升高，尤以北台灣降雨較為連續。溫度方面，東北季風減弱，各地溫度稍微回升。此外氣象局於全台（台北市、南投縣、嘉義市、高雄市除外），發布陸上強風特報。

氣象局表示，受華南雲雨區影響，各地降雨機率升高，尤其北台灣降雨連續，基隆北海岸及宜蘭會有較大雨勢發生，而中南部及花東地區則為多雲偶有短暫雨的天氣，越往南走降雨的空檔較多。

溫度方面因東北季風減弱稍有回升1至2度，北台灣約在16至20度間，中南部清晨低溫約17、18度，但高溫可回升至25至27度，白天舒適早晚偏涼，至於花東溫度則在20至26度間。

氣象局預估，下週日（26日）、下週一（27日）華南雲雨區持續東移影響台灣，北台灣仍有雨且降雨時間長，花東地區為迎風面也有局部的短暫雨，中南部天氣則以多雲為主偶有小雨，降雨偏重山區。

到了下週一華南東移至台灣的水氣稍微減少，各地雖仍有短暫雨但沒下雨的空檔會變多一些。溫度方面，白天高溫逐漸回升，不過夜間清晨的低溫回升幅度有限，因此早晚還是比較冷、中南部日夜溫差增大，氣象局提醒留意溫度變化。

空氣品質方面，金門馬祖、中南部為橘色提醒，指標污染物為PM2.5及PM10，其他地區普通至良好。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 15 ~ 20 18 ~ 26 19 ~ 26 19 ~ 24

氣象局於全台（台北市、南投縣、嘉義市、高雄市除外），發布陸上強風特報。（圖擷自中央氣象局）

今日天氣預報。（圖擷自中央氣象局）