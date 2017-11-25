11/25 各報重點新聞一覽

2017-11-25 06:22

自由時報

日月光併矽品 中國附條件批准// 紫光入股矽品蘇州廠3成

封測大廠日月光與矽品共組日月光控股公司，昨終於通過卡關一年多的中國商務部附條件核准，包括日、矽被要求在廿四個月的「限制期」內需履行獨立經營管理等四條件之外；矽品昨晚也公告董事會通過出售子公司矽品科技蘇州有限公司三成股權給中國紫光集團，出售金額十．二六億人民幣（約台幣四十六．七五億元），引起業界揣測有條件交換之疑，等於矽品以三成矽科股權換兩年獨立經營。

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新竹東門街合庫被搶// 行員中彈、搶嫌上吊 雙亡

新竹市鬧區昨天驚傳開槍打劫金融行庫命案！男子潘健源持槍闖進東門街合作金庫竹塹分行，翻越櫃檯見行員賴偉達距他不到一公尺，當場射殺賴男搜括七十三萬多元，站上櫃檯開三槍阻追，逃出銀行時又對警察開兩槍未中，最後跑到附近住宅大樓遭武裝警力大圍捕，見無力突圍，畏罪上吊身亡。

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埃及遭恐攻 清真寺235死109傷

埃及西奈半島的一座伊斯蘭教蘇菲派（Sufi）清真寺廿四日驚傳恐攻，極端份子以炸藥和槍枝濫殺前來禮拜的信眾，造成至少二三五死、一○九傷，傷亡人數恐進一步攀升。這是埃及近年來死傷最慘重的攻擊事件之一，目前尚無團體宣稱犯案，但當局已把兇手指向西奈半島的「伊斯蘭國」（ＩＳ）分支「西奈省」（Sinai Province），埃及總統塞西宣布全國哀悼三天。

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蘋果日報

擊斃合庫行員 搶匪上吊亡

太狠心！一名假釋期剛過的惡男，昨持槍闖入新竹市合作金庫竹塹分行連開4槍行搶，行員和顧客嚇得驚慌走避，但一名男行員因來不及逃，竟慘遭射殺，他下周就要結婚。惡男搶得73.3萬元後躲進一棟社區大樓，120名警員立即封路包圍大樓攻堅，惡男狗急跳牆，竟朝住戶大門狂掃7槍，嚇得住戶抱著孩子躲陽台，男子最後逃無可逃，絕望撒鈔自戕，此案也是16年來，又有行員遭搶匪射殺的案例。

好市多黑色購物節縮水

美式量販店好市多昨在台13家分店首推「黑色購物節」，吸引爆滿人潮排隊搶購，各分店動輒湧進上千人造成附近交通大打結，原3天優惠昨1天搶光，限量優惠商品幾乎全數售罄，以家電、行動電源、生活用品及食品最熱賣，但好市多不透露業績。不過，民眾普遍抱怨折扣品項不夠多、不夠低。好市多坦承經驗不足，明年續辦會改進。

聯合報

癌症年輕化 罹癌年齡結構洗牌

癌症不再是老年人專利，年輕罹癌人數攀升，分析衛福部國健署二○○○年至二○一四年癌症登記報告顯示，近十五年來，廿到卅九歲新增癌症人數逐年增加，二○○○年有五二七五人，二○一四年為六○七六人，成長率逾百分之十五。

脫歐惹的禍 英國跌出全球前五大經濟體

英國的經濟實力正在下滑，已跌出世界前五大經濟體行列，退居第六名，將二○一四年才自法國手中搶下的老五位置拱手還回去，脫歐是造成英國排名下滑的主因。

中國時報

悍匪搶合庫2死！冷血槍殺行員 畏罪拒捕上吊亡

合作金庫新竹市竹塹分行24日下午驚傳持槍搶劫案，39歲搶匪潘健源持改造手槍擊斃銀行專員賴偉達，搜刮櫃內73萬餘元後逃逸，流竄時還朝圍捕員警開2槍，最後跑到300公尺外1棟大廈2樓，自認法網難逃，選擇綑綁電線上吊自戕，搶來的鈔票散落一地，場面怵目驚心。

巢運炮轟政府 漠視租屋黑市

新北市中和區出租公寓發生火警，釀9死2傷悲劇，也燒出租屋市場長久以來的大問題。長期關心居住問題的民間團體「巢運」昨舉行記者會，疾呼「租屋安全不容再裝睡」，要求政府即刻清查、拆除供公眾使用的老舊違建，進行出租住宅消防安全管理，同時重視強化「基本居住水準」，正視弱勢居住需求。