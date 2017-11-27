到香港過耶誕！超大屏幕打造冰雪王國

現場超大屏幕讓觀賞者近距離欣賞時，有種震撼感，能瞬間投入現場氣氛中。（香港旅遊發展局提供）

2017-11-27 07:30

〔記者簡亭宇／報導〕想在亞洲享受濃厚的耶誕氛圍嗎？到香港走一趟就對了！旅遊達人左豪分享，因為香港離台灣很近、交通十分便利，除了能利用週末來過耶誕節，也很適合帶小孩來體驗不一樣的氣氛！

香港最大的耶誕活動主要集中在尖沙咀，每年會在香港文化中心露天廣場搭建超大環形屏幕舞台，搭配燈光、聲效、雷射光束與特製小短片，表演精彩的3D「閃躍維港」光影匯演。今年以類似冰雪王國的概念，設計一連串的短片，並加入人造雪與巨型水晶球營造白色耶誕景緻；另外，今年還推出新版的「幻彩詠香江」，在維多利亞港邊透過七彩鐳射光與音樂，為觀眾帶來精彩的演出。只要於20：00到活動地點，就可一次觀賞到兩種燈光秀，大飽眼福。

左豪也貼心建議：「傍晚可先到海港城逛街、吃晚餐，此時的海港城有耶誕限定市集與繽紛燈飾，接著走到香港文化中心露天廣場欣賞光影匯演，散場後再步行至1881商場，沿路耶誕裝置令人目不暇給，也有許多兒童可參與的活動。」有著多樣化面貌的香港，去再多次都能發現不一樣的驚喜！

全新的「幻彩詠香江」為今年不可錯過的大重點！（香港旅遊發展局提供）

周邊的海港城、1881商場有許多趣味的耶誕裝置。（2016年燈景照，跟著左豪吃不胖提供）