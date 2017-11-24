金門足貼心！到宅沐浴一次300元 「比到床洗頭還划算」

金門縣政府推出「到宅沐浴車」新福利措施，副縣長吳成典（前左一）為到宅沐浴車主持啟用儀式。（記者吳正庭攝）

2017-11-24 22:37

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天正式啟用「到宅沐浴車」，知名模特兒「安妮」在3名沐浴團隊的服侍下，大洗「日光浴」，正式宣告縣府推出這項提供失能者到家服務的社會福利措施，而且一次只要300元，「比洗頭還划算」。

縣府社會處說，多數失能者、年長者因長期臥床，家人僅能用擦澡幫忙清潔身體，因此推動到宅沐浴車服務，協助他們在家也能享受完善的沐浴，落實在地老化理念，也給予照顧者喘息空間。

社會處在縣府廣場安排專業培訓的3人沐浴小組，在副縣長吳成典及弱勢團體代表等人眾目睽睽下，為躺在造價60萬元的浴缸裡的人偶模特兒「安妮」大洗「日光浴」，並介紹啟用的到宅沐浴車，讓觀禮者印象深刻。

縣府說，到宅沐浴服務是以專用沐浴車，攜帶行動組合式浴缸及配備，搭配專業護理師、照顧服務員、操作員3人一組的專業團隊，協助失能者進行全身式沐浴；整個沐浴服務過程需1個半小時，沐浴完會把所有配備清潔消毒，保持沐浴器材的衛生安全，做好感染控制；目前台灣有27個單位34台沐浴車進行到宅沐浴服務。

金門服務對象以設籍金門縣並實際居住，無法自行沐浴或家屬無法執行沐浴，無法定傳染病，且年滿65歲以上失能老人或失能身心障礙者。

縣府說，為了讓資源妥善運用，已使用居家服務、日間照顧、機構照顧或聘僱外籍看護工者不得申請；使用居家喘息服務期間不得同時申請。

到宅沐浴車出勤服務，每人每次300元，有參觀者指出「比醫院到床洗頭還划算」；低收入戶等相關條件每月可獲全額補助一次，詳細資訊可洽縣府社會處。

金門縣政府安排三人沐浴小組，在弱勢團體代表等人眾目睽睽下，協助「安妮」洗澎澎。（記者吳正庭攝）