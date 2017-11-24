鋼製馬櫻丹「花開四季」 在高雄市府盛開

高雄市副市長許銘春、花開四季創作者顏名宏、秘書處長陳瓊華啟動「花開四季」公共藝術。（高雄市政府提供）

2017-11-24 22:18

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府四維行政中心採光罩5月啟用，今天（24日）再增添一座公共藝術「花開四季」，占地近14坪、可坐、也可欣賞的鋼製馬櫻丹，今天傍晚起在中庭盛開，提供洽公市民更優質休憩空間。

秘書處說，行政中心是市民往來、外賓到訪重要地點，期待整體空間能為高雄說故事、展現高雄的美與特質，所以，特別邀請文化部公共藝術卓越獎得主顏名宏，構思台灣南方四處野地茂生的「馬纓丹」，創作出8座兼具藝術及實用的花形座椅，取名花開四季。

公共藝術座椅 俯瞰是朵花

秘書處說明，「花開四季」8座花形椅展現如同馬纓丹花序綻開的色彩變化，以客家、排灣、魯凱、布農、鄒、西拉雅等6個原住民族群文化色彩上色，詮釋高雄包容開闊的多元文化之美；從高處俯瞰，它是朵四季常開的馬纓丹，近距離體驗，則是可躺、臥、坐、靠的座椅區，歡迎市民朋友常來坐，與高雄一起花開四季！

傍晚啟用儀式由副市長許銘春、秘書處長陳瓊華與創作者顏名宏，共同揭開以中英日三語解釋創作理念的花形說明座，也增添行政中心空間的多語與國際性。