「美少女夢工場」原創人：光有創作技巧無法養活自己

「美少女夢工場」原創人赤井孝美，今天到台北城市科技大學演講，並首次在台灣現場揮筆創作，向台下學生們展現他的創作功力。（台北城市科大提供）

2017-11-24 21:48

〔記者林曉雲／台北報導〕與「名偵探柯南」青山剛昌、「鬼太郎」水谷茂同樣出身於鳥取縣的「美少女夢工場」原創人赤井孝美，今天到台北城市科技大學演講，赤井孝美首次在台灣現場揮筆創作，向台下學生們展現他的創作功力，並將現場創作的作品送給城市科大應外系，而學生亦代表學校獻花給赤井孝美。

城市科大應外系主任陳藝雲表示，為了給學生更多元的日語學習課程，學校每年都會舉辦日語配音比賽，提升學習語文的趣味，近年已經形成了學習風氣，今天邀請日本知名漫畫家到校為學子分享漫畫心路歷程，讓學生從不同的面向領略日本文化與引領風潮的動漫想像世界，期許學生從中得到更大學習效果。

赤井孝美今天以「與動漫共渡人生」為題，分享他的一些想法給愛畫畫的學生，他提醒，要站在未來角度抓準新世紀的趨勢，才能隨著時代前進，創造自己人生舞台。演講會場還有鳥取縣等日本代表出席及「鳥取縣觀光導覽訊息」活動等，台灣角川國際動漫股份有限公司總經理竹内太郎也應邀出席。

赤井孝美表示，很多年輕人因為興趣，而以漫畫或動漫當作終身志業，滿懷的熱情壯志，卻經常被現實的經濟壓力給打敗，因為光有創作的能力與技巧是無法養活自己或家人的，要知道未來的變化，才能掌握現在。他強調，現今網路上充滿免費線上動漫，熱愛創作年輕人要站在未來的角度，抓準新世紀的趨勢才能克服時代變化逆境，創造出與動漫共度人生的未來。