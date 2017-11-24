北部東部明天持續溼冷 回暖要等下週一

北部、東部地區明天仍是溼涼的天氣，氣溫約在16度至20度，中部地區早晚偏涼，天氣舒適，而南部天氣溫暖穩定。預計這波東北季風影響到下週一，屆時各地將會回暖。（記者簡榮豐攝）

2017-11-24 21:47

〔即時新聞／綜合報導〕持續受到華南雲系及東北季風影響，北部、東部地區明（25）天仍是溼涼的天氣型態，氣溫約在16度至20度，容易有偶陣雨的發生，中部地區早晚偏涼，天氣舒適，而南部天氣溫暖穩定。預計這波東北季風影響到下週一（27日），屆時各地將會回暖。

據中央氣象局預報，持續受到華南雲雨區影響，降雨方面，明天各地降雨機率增高，尤其北北基桃、宜蘭地區會有較大雨勢發生，中南部及花東地區為局部降雨，南部山區容易有陣雨。氣溫方面，因東北季風減弱，各地可回溫1至2度，北北基桃、宜蘭地區約在16至20度，中南部17至25度，花東地區20至26度，早晚溫度仍偏涼，提醒民眾注意保暖。

據《天氣風險公司》指出，預計這波東北季風影響到下週一（27日），屆時白天各地氣溫會回暖，甚至到週三週四各地氣溫高達27至29度。

此外，中央氣象也提醒，持續受到東北季風的影響，台灣各地沿海空曠地區，風力、風浪仍偏大，即使風力減弱，風浪也不會馬上減小，提醒前往海邊的民眾仍不能掉以輕心。

空氣品質方面，明日金門馬祖、中部地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），指標污染物為細懸浮微粒，其他地區為普通至良好等級。除此之外，提醒雲嘉南地區，因受到風速增強影響，會出現揚塵的天氣情況。