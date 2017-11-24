恆春工商學生徐璽荃 二戰「玉津丸」悲劇小說獲文學獎

徐璽荃（左1）的二戰末期故事，獲全國高中職奇幻文學獎二獎肯定。（記者蔡宗憲攝）

2017-11-24 22:15

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕二次大戰末期1944年8月19日，當時開往馬尼拉的日軍運輸艦玉津丸，在巴士海峽被美軍潛艇擊沉，乘船部隊與船員共4820名喪生、生還者僅65人，不少恆春老一輩都曾協助「處理」過漂流上岸的遺體，這段悲慘的故事，觸動了恆春工商三年級學生徐璽荃內心，寫出短篇小說「慟哭者」，獲得全國高中職奇幻文學獎二獎肯定，也是恆春工商校史頭一遭。

小說中先以「這批士兵是來自日軍的運輸船「玉津丸」號，在巴士海峽遭到美國潛水艇的魚雷攻擊，這不是第一批更不會是後一批，太平洋戰爭打到現在，帝國補給愈來愈吃緊。初步估計，起碼全船約5000多人喪生。這個數字代表的是甚麼？是日軍補給又少了5000人，是台日又少了5000多的兵，是他們還有4000多士兵的屍體要燒。」點出時代背景。

緊接著以杜撰的「灣生」角色明仔，與當年倖存的中嶋秀次巧妙結合，訴說當年被迫從軍者、慰安婦及日本灣生在大時代下的無奈，8000多字的小說幾無冷場，緊扣「玉津丸」號沉沒後遺體漂流上岸引發的風波，許多看過的師長都盛讚徐璽荃考據完整，小說結構簡直可以拍成電影。

從小喜愛文學創作的徐璽荃說，隨著家人從北部到恆春定居後，一直對當地文史很有興趣，8月間看到潮音寺日人慰靈相關新聞，開始上網找尋當年太平洋戰爭史料及巴士海峽發生的「玉津丸」慘劇，內心極度悸動下，1個多月就完成這篇小說，有機會也會找尋資料繼續創作相關文學作品。

徐璽荃的文學獎，也是恆春工商校史第一位獲得文學獎項的學生，此外，同期舉辦的全國高中商業類科學生技藝競賽，榮獲烘焙類優勝的洪琪雅也是校史首次，餐管科學生劉依庭則獲得餐飲服務類金手獎，展現偏鄉學校的多元活力。