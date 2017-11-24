埔鹽太平橋要改建了 嘉邑行善團出4500萬解「危」

埔鹽鄉連接二林鎮的太平橋，因橋墩下陷，橋面有橫縱裂痕，列為危橋待修。（記者陳冠備攝）

2017-11-24 20:53

〔記者陳冠備／彰化報導〕連接彰化縣埔鹽鄉與二林鎮的太平橋，因地基下陷等原因被判定為危橋，整修經費要5600多萬元，但因預算未編列足額而無法動工，嘉義市的嘉邑行善團得知後，表明願負擔大部份經費，今天舉行動土大會，但多名與會人士暗諷縣府執行不力，才讓民間承擔，動土大會差點成為指責大會。

太平橋在103年間被檢測出橋墩下陷3吋，橋面有6公分裂痕，去年6月又發現縱向裂痕，必須拆除重建，縣府評估預算要5600多萬元，太平橋位處鄉道，縣府編列2800多萬元，而埔鹽、二林公所必須各自籌配合款1400多萬，但兩公所都以「財政困頓」為由不編列，致使工程款不足，無法改建。

但這讓當地民眾相當不滿，去年還發動抗議，最後透過村長及相關人士穿針引線，嘉邑行善團有意資助4500多萬元，再由縣府編列1000多萬元，由官方與民間共同興建。

今天的動土典禮場面盛大，吸引近千名鄉親圍觀。國民黨籍立委王惠美致詞時說，這些年來政府執行力不足，還好有公民自覺的力量，才能彌補。國民黨籍的埔鹽鄉長楊福地更直接說出，由民間承做公共建設，可以減少偷工減料。

兩人都暗指縣府團隊執行不力，讓民進黨籍的縣長魏明谷在台下有苦難言，不過，地方人士卻指出，籌不出錢的是地方公所，跟縣府無關，而且身為地方鄉長，竟表明官方會偷工減料，令人聽了搖頭，但這也讓這場開工動土典禮，充斥著選舉的煙硝味。

縣長魏明谷說，縣府曾積極透過公路總局、水土局等中央部會爭取補助，都因項目不符無法撥款，這次嘉邑行善團願意協助出資，善行令人敬佩，為感謝善舉特將太平橋改為「仁鼎橋」。嘉邑行善團理事長蔡萬華說，這座橋是行善團興建第563座橋梁，他知道地方上對這座橋梁的期望，因此短短2個月就與縣府達成合議，讓鄉親有一條又新又好的橋。