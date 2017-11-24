貓狗出境檢測狂犬病抗體 不用再送國外實驗室

2017-11-24 20:20

〔記者吳欣恬／台北報導〕民眾攜帶貓狗前往紐澳等國，不用再曠日廢時將寵物的血清樣本送往國外實驗室檢測狂犬病中和抗體力價，現在農委會家畜衛生試驗所就能檢測了。

農委會防檢局動檢組代理組長高黃霖說，去年有1萬0199隻狗和1308隻貓從台灣出境，主要是到香港、美國及中國；入境的則有1404隻狗和568隻貓，主要來自日本、美國和香港。高黃霖說，會有這麼多狗狗出境，主要是國內有動保團體協助將台灣流浪狗出養。其他貓狗出入境，主要都是隨著飼主旅遊或移居而移動。

高黃霖說，包括紐西蘭、澳大利亞、新加坡、韓國以及日本都要求入境貓狗須完成狂犬病中和抗體力價檢測。以往台灣沒有可供送檢的實驗室，民眾須將犬貓血清樣本送往上國家採認的實驗室檢測。而以送到美國實驗室為例，檢測1件樣本約需100美元，還不包括快遞和通關費用，且寄送來回需耗時1個月。

農委會家畜衛生試驗所建立狂犬病中和抗體力價檢測技術，提供犬貓狂犬病中和抗體力價檢測服務，每件樣本收費3000元，如果申請書填寫完整、血清樣本也沒問題，不需補件的情況下14個工作天可取得報告。目前家衛所的檢測報告已獲紐西蘭、澳大利亞、新加坡及韓國等國採認，日本正在洽談中。

而像美國、歐盟和加拿大等國，貓狗入境不須檢測狂犬病中和抗體力價，只要有狂犬定疫苗施打證明並植入晶片即可。