烏日土地公連8聖筊親選 古蹟工法翻新小廟

2017-11-24 23:00

〔記者陳建志／台中報導〕台中烏日「朥（月胥）（音同『勞婿』）福德祠」始建於清朝，30年前曾整修翻新，信徒年初決定幫土地廟翻新，希望保留傳統寺廟工藝之美，專程到雲林北港拜訪國寶級的古蹟修復「剪黏藝師」許哲彥，最後挑選出3家請土地公自己決定，結果連擲出8個聖筊指定由許哲彥以古蹟工法翻修，讓信徒都嘖嘖稱奇，近來由人工一片一片剪黏修復的屋頂已經完工，成為全台少見以古蹟工法修復的土地公廟。

「朥（月胥））福德祠」總幹事陳德成說，土地公廟始建於清朝年間，是烏日三和、榮泉兩里民眾信仰中心，原只是石頭堆砌小廟，民國76年整修後至今已30年未整修，因附近重劃後高樓林立，年初信徒決定幫土地公翻新家。

「朥（月胥）福德祠」主委何炳輝表示，現在一般土地公廟翻修都採速度快又便宜的工法，但信徒討論後希望能採傳統的工法修復，讓寺廟保有傳統工藝之美，專程前往雲林北港拜訪包括國寶級的「剪黏藝師」許哲彥在內的修復師傅。

何炳輝表示，最後挑選出3家現代和古蹟工法修復廠商，今年3月在多人見證下，由他擲筊請示土地公，結果連擲8個聖筊指定由許哲彥以古蹟工法翻修，因實在太難得，讓在場信徒都說是奇蹟，笑稱連土地公都希望採古法修房子。

今年5月開始，許哲彥帶領工班以傳統的瓷碗、鉗子，一片一片在土地公廟屋頂進行剪黏，包括福祿壽三仙、龍、鳳全都是師傅巧手一片一片剪黏而成，近來屋頂已經完工，成為全台少有以古蹟工法修復的土地公廟，市議員吳瓊華得知特別到場參拜，對於廟方有此理念感到難得，更稱讚國寶級師傅的精細手藝。

今年71歲的許哲彥，從事寺廟剪黏超過50年，他說自己經手剪黏的廟宇超過百座，包括北港朝天宮、新港天后宮、朴子配天宮、學甲慈濟宮等知名廟宇都是他以古蹟工法修復，強調古蹟修復工法需在現場以鉗子剪下瓷碗，再一片一片拼貼出龍、鳳等圖案，除了要有技術，時間更比現代工法多出2、3倍以上。

許哲彥，過去都是參與大廟的修復，笑稱這是他人生第一座修復的土地公廟，當初因覺得廟方相當有誠意，尤其能有保存寺廟工藝的理念更是難得，才會不計價以市價5折接下修復工作。

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