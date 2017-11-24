《2017街藝狂饗》今晚瘋狂 就是要你好看

大小朋友看得開心。（記者洪瑞琴攝）

2017-11-24 19:59

〔記者洪瑞琴／台南報導〕《2017街藝狂饗》街頭表演藝術盛會，今晚在水萍塭公園熱鬧開幕，9組國際神級街頭藝人同台勁技、輪番上陣，來自韓國的速繪喜劇雙人組Croquiky Brothers搶先登臺，獲得滿堂彩。

為鼓勵所有入圍全國街頭表演大賽總決賽的參賽者，代理市長李孟諺逐一頒發《2017街藝狂饗》21組參賽者的入圍證書，也難得－見的客串搞笑與演出者玩（躲貓貓）。

李孟諺藉著這次盛會場合，宣告南市將率先全國，廢除街頭藝人考試發證制度，將街頭藝術回歸市場及專業，期待台灣的街頭藝術改變從台南出發。

李孟諺表示，這幾年街頭藝人考證制度不斷被大眾媒體重新檢視，這是好現象正逐漸被重視，藝術的好與壞，以及街頭演出資格，本來就難由2、3位評審來論斷，更何況街頭藝術起源於最接近群眾的表演型態，台南要作為「散步的城市」，街道就要更加與人親近，希望街頭藝術家能真正在這座城市裡生根，跟台南共同呼吸成長。

《2017街藝狂饗》在高掛「SHOW藝炫技in臺南」大型布條下揭開序幕，集結跨國街頭藝術夢幻陣容。包括日本氣球王子Syan、特技達人Syo、義大利Mr. Mustache鬍子先生、西班牙互動大師Thelmo Parole Promo、美國喜劇魔術泰斗Norm與泰國知名百變小丑ZIPPER等團隊都輪番演出5分鐘精華版，壓軸則由兩組小丑喜劇團體NUTS & SHANTI、TOPPO & G-NYO合體演出，帶來夜晚在一片歡笑聲。