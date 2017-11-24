西來庵保存千年文化 5尊神像將赴中國展現宮廟軟實力

民間在噍吧哖事件後，成功搶救宣靈公劉帝的神像（有金牌者），成為五福大帝留存最悠久的神像。（記者邱灝唐攝）

2017-11-24 20:18

〔記者邱灝唐／台南報導〕曾因噍吧哖事件而聲名大噪的台南市西來庵，由於妥善保存五福大帝的神像，意外地成為兩岸三地間信仰留存最完整的廟宇，預計明年還要將「第二代神像」送往中國，讓福州人了解神明原本的模樣。

西來庵財團法人董事長曾正義表示，兩岸間的西來庵與五福大帝信仰都相當坎坷，台灣的西來庵創建於清朝道光年間，由福建省福州白龍庵奉請香火，在青年路上成立「第一代西來庵」，後因余清芳、蘇有志等人策劃的噍吧哖抗日事件，廟產土地全數被拆毀徵收，民間僅搶救留下宣靈公劉帝的神像，直到國民政府來台後，才照原樣雕刻出「第二代神像」，且於正興街重建廟宇，24年前又遇上都市計畫，直到2001年才轉往大興街的現址，等待的期間則供奉於位在正興街的西來庵紀念館。

幾經輾轉才落腳於大興街的西來庵受盡坎坷，但五福大帝的信仰在福州受到的打擊更致命，當地軍閥聽聞台灣於1915年發生噍吧哖事件且反抗勢力強大，擔心擁有同樣信仰的福州人也受到感染，因此同年下令拆除境內幾百間廟宇，之後更因文化大革命導致神像全被毀壞；曾正義說，這就是為何台南保留了最完整的信仰，儘管中國還能找到1千1百多年的廟宇原址，但當地人卻不清楚神像的模樣。

因此，曾正義預計明年5月把5尊供奉於紀念館的第二代神像送往中國，並在當地打造5尊軟身神像，希望能達成薪火相傳的理念。不過，當年為了躲避日本人的追查，原名五靈公被改名為五福大帝，意指5位從福州來的人；曾正義笑說；「如果講五福大帝，當地可是沒人聽得懂。」