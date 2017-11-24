新北歡樂耶誕城開城 光雕秀伴燈海

歡樂耶誕城在市民廣場的童趣設施。（記者何玉華攝）

2017-11-24 19:15

〔記者何玉華／新北報導〕「2017新北市歡樂耶誕城」今（24）日在市長朱立倫領軍點燈揭開序幕，即日起展開39天的活動持續到明年元旦，活動以馬戲團作為主題，並將投影範圍擴大到板橋車站，燈區也擴大範圍，預計將吸引更多人潮。

新北市歡樂耶誕城邁入第7年，朱立倫說，已成為台灣最具代表性的國際級觀光活動之一，去年廣受市民及國內外旅客好評的光雕秀，今年再創新紀錄，總投影面積範圍擴大到板橋車站，達8794平方公尺；活動期間將於每日下午5點半至晚間10點，每半點進行7分鐘的投影光雕主燈秀。

光雕主燈秀以桑塔熊家族奇幻經歷為主軸，有億萬年前地球上的霸主恐龍現身市府大樓，還有如魔法古堡般的無盡長樓、華麗的幻鏡世界以及眼花撩亂的萬花筒舞池等，最後桑塔熊家族回到現代時空，帶領民眾如身歷其境共遊奇妙旅程。

在受遊客喜歡的燈區部分，除了「市府魔幻燈區」之外，今年延伸到「站前閃耀燈區」及「萬坪卡通燈區」，三大燈區各有各色；此外，還有人氣動畫Pororo，明、後2天週末假期將在板橋車站站前廣場與TAYO、POLI波力、大耳査布、粉紅豬小妹、PJ MASKS和迷你特工T-BUSTER等超多小朋友們喜愛的卡通巨星一起玩翻「童趣嘉年華」。

歡樂耶誕城的燈區今年延伸到板橋車站站前及萬坪公園。（記者何玉華攝）

光雕主燈秀是桑塔熊的奇幻旅程。（記者何玉華攝）