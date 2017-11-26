這杯綠茶不能喝！它其實是盆栽啦！

2017-11-26 08:30

〔記者陳怡君／台北報導〕水族箱內擺盪的嫩綠水草，是不是讓人感覺放鬆又療癒呢？其實，動手打造夢幻的水草盆栽一點也不難！快跟著園藝達人阿尼老師，利用常見又好照顧的水草，製作一盆專屬自己的「水中療癒小世界」！

小綠芽創意植栽風格規劃師兼設計總監阿尼老師表示，水草盆栽主要由水、水中生物（魚類和蝦類）、水草、底床4個要素組成。開始打造水草盆栽前，盆栽中的水體最好先靜置一週「養水」，使水中的氯、氨等有毒物質自然分解，再放入魚蝦和水草，以免生物死亡。一般桌上裝飾用的小型水草盆栽裡，也不宜放入太多魚蝦，建議1～2隻魚蝦即可，以免造成魚蝦間「搶氧」。

認識完水草盆栽的基本知識，快跟著阿尼老師運用容易栽植的「迷你小榕」，動手做出有如飲料一般，造型逼真又趣味的水草盆栽──「檸檬綠茶」！

水草盆栽「檸檬綠茶」

準備材料： 水草夾、透明攪拌棒或吸管、玻璃杯、茶包袋、麻繩、茶色水晶砂、假檸檬片、剪刀、迷你小榕1株

※盆栽容器及裝飾物可依個人喜好選擇，底床砂石數量視使用容器自行調整即可。

1. 取少量水晶砂，放入茶包袋中。

TIPS：只是為了增加茶包袋重量，因此水晶砂數量不用放太多。

2. 在茶包袋中央撕開一個小洞，用水草夾夾取迷你小榕，將根部塞入茶包袋的洞中，使迷你小榕能被固定在茶包袋上。

3. 取一段麻繩，在茶包袋的開口處纏繞數圈並打結固定。打結後剩下的麻繩，取可掛在杯緣的適當長度後剪斷，在線頭處釘上小吊卡或名片裝飾，茶包本體即完成。