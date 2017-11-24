女看護一句「老闆，我的小小」 色雇主GG了！

2017-11-24 19:19

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣蕭姓男子（58歲）涉嫌猥褻照顧他媽媽的菲律賓籍女看護A女，還花3800元買內衣送她，蕭男一再利用機會撫摸、猥褻A女，A女受不了而報案，她找來內衣店女店員作證，女店員說：「蕭男帶女看護選內衣，女看護一直說，我小小，我說，妳沒有小小，我幫你選大大。」法官發現內衣購買時間與其中一次猥褻時間吻合，因此判蕭男有期徒刑1年。

判決書，A女從民國104年9月1日受聘照顧蕭男媽媽並打理家務，同年9月20日蕭男帶A女到內衣店購買內衣，返家後要求A女穿上新購內衣讓他觀看，並徒手撫摸她的胸部。

A女向法官說，同年12月5日，蕭男酒後又重施故技，要求她穿內衣讓他看，再撫摸胸部，更用舌頭舔乳頭，還以手指摳她的私處，之後又侵犯她5次，她怕工作沒了，一直隱忍。

蕭男矢口否認有猥褻A女，他辯稱，A女因為思鄉心切，為了牟取機票錢，故意陷害他，還說，A女私處的驗傷報告無法證明她被侵害。

但A女找來內衣店女店員作證，游姓女店員說，她印象很深刻，A女由蕭男陪同前來買內衣，進來就說「我小小，老闆，我小小」，游女說，「妳沒有小小，妳大大」，接著選兩件讓A女試穿，陪同的蕭男付了3800元後，2人隨即離去。

法官認為，被告並未否認買內衣給原告，而店員所說的時間跟A女第一次被猥褻的時間吻合，證據力尚稱足夠，因此判處蕭男1年有期徒刑，但其他5次，A女所提只是臉書上與友人的對話，諸多證據薄弱，因此無罪。