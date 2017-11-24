19歲成國際級攝影師 宜蘭囝仔陳浡濬回鄉辦個展

2017-11-24 21:29

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕國立羅東高商畢業、年僅19歲的陳浡濬，年紀輕輕就因攝影才華受到青睞，加入國際級攝影工作室，走遍世界4大洲，拍出一張張充滿人文及環境關懷的照片，成為一名國際級攝影師，他將回到家鄉宜蘭縣辦人生第一場攝影個展12月2日12點開展，以花蓮阿美族原住民為主題，希望透過鏡頭，讓全世界的人都看見台灣美麗的原住民文化。

陳浡濬國中時期個性內向，不擅與人談話，人緣並不好，他看見路邊的遊民，覺得很貼近自己，開始與遊民聊天，對遊民的經歷感同身受，甚至留下眼淚，他決定用相機記錄下遊民的故事，就此他就踏上攝影這條路。

陳浡濬天生就善於捕捉人物表情與構圖，攝影才華逐漸被看見，他不但透過拍照獲得成就感，也開始願意與人接觸，高中時期就開始自己接案拍照，畢業後立即踏入職場，加入知名國際攝影師Zung的國際攝影工作室接案。

加入工作室的陳浡濬，搭著飛機到世界各地拍照，全球5大洲只剩下非洲沒去過，對攝影有濃厚熱情的他，曾為了拍韓國因都更即將消失的貧民窟，一個人在攝氏7度的低溫下凍了一夜，第42屆美國總統克林頓、知名演員瑪麗恩．柯特及馬來西亞王族也都曾是他底片裡的主角。

今年8月，陳浡濬花了1個月的時間，到花蓮拍阿美族原住民文化，即使颱風來了他也不退縮，就是要把照片拍好，作品在12月2日中午12點至晚上9點，於礁溪鄉邦比諾義式冰淇淋店展出。陳浡濬說，攝影是他的生命，沒日沒夜地拍照對他而言一點都不辛苦，他喜歡透過攝影去了解不同階層的人與文化，透過照片把各式各業的故事分享出去，讓社會大眾了解與珍惜。

陳浡濬說，台灣的原住民文化非常的美，但許多舞蹈、服裝及語言都逐漸在消失中，非常可惜，透過他的鏡頭，希望讓讓世界各地的人，都認識台灣原住民，這次個人首場攝影個展辦在家鄉，未來他也會以宜蘭農村四季為主題，拍攝一系列的照片辦展，讓更多人認識他的家鄉，農村風光也可以因此永續。