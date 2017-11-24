全國高中商業類科學生技藝競賽 明道摘下5金手、3優勝

2017-11-24 20:21

〔記者蘇金鳳／台中報導〕全國高級中等學校106學年度商業類科學生技藝競賽已落幕，明道中學大放異彩，摘下5金手、3優勝。其中，資料處理科3年級的陳姿穎同學更拿下「會計資訊」的全國第一。

全國高級中等學校技藝競賽為教育部國民及學前教育署所主辦，分為工業類、商業類、家事類、農業類與海事類，為全國規模最大的學生技藝競賽，極具指標性，獲獎學生則有機會透過四技二專入學的加分優勢，保送進一流的國立科技大學。

明道中學共於「會計資訊」、「網頁設計」、「商業廣告」、「烘焙」、「餐飲服務」、「文書處理」、「電腦繪圖」等7項職種摘下5金手、3優勝。

獲金手獎殊榮的5位同學分別為「會計資訊」陳姿穎、「網頁設計」江冠龍、「商業廣告」王亭貽、「烘焙」廖心羽、「餐飲服務」林依蓁。

其中，資料處理科3年級的陳姿穎同學更拿下「會計資訊」的全國第一，她自暑假開始平均每日花8小時的時間練習試題。

陳姿穎表示，術科題目變化多樣，需要的思考時間長，剛開始解題時，因為題型陌生，往往無法在2個小時內順利完成解題，為此陳姿穎大量練習，反覆琢磨快速的解法，開學後更每日留校至晚上9點，勤練6年考古題，熟悉各種出題模式，最後進步到可以於1個半小時內解完題目。

自78位全國選手中摘下全國第一，陳姿穎特別感謝指導老師廖世恩的教導，也感謝明道中學給予學習的環境，並勉勵學弟妹們勤加練習，即便面對不熟悉的挑戰也能因此穩住心態，發揮實力。

明道中學高職部主任李勻秋表示，明道的技職教育讓學生在不同領域盡情發揮所長，感謝所有指導老師的辛苦指導，學生們不僅有學長姐的經驗作為後盾，同時也付出極大的努力，創造了明道校園的「傳承」的「風景」。