學生技藝競賽 明台高中獲3座金手獎、餐飲服務團體冠軍

2017-11-24 21:58

〔記者蘇金鳳／台中報導〕全國高級中等學校106學年度商業類科學生技藝競賽落幕，台中市明台高中表現優異，餐飲管理科陳韋伶、鄭慈如、李哲毅榮獲餐飲服務、中餐烹飪3座金手獎以及餐飲服務團體全國冠軍佳績。

明台高中校長林垂益說，明台高中成立餐飲管理科超過20年，歷年來10多次奪得全國高中職技藝競賽烘焙組、餐飲服務、中餐烹飪等類組「金手獎」、栽培眾多學生取得中餐烹調、中式麵食、烘焙等乙級技術士證照，表現優異。

餐飲科同學陳韋伶說，很感謝指導老師盧秀燕這段時間的指導與陪伴，在訓練過程中，不單單是學到專業餐飲服務的技術，更學會如何分配與運用時間，以及壓力的調適與抒發。

而鄭慈如雖然是教育部抽籤出來的選手，也非常珍惜這個參賽機會，她說，「沒人能看輕你，除非你先看輕自己」，經歷高強度的比賽後，終於證明自己是有實力的。

獲中餐烹飪金手獎的李哲毅，從一年級就參加刀工社，二年級中餐社，他感謝林月霞老師賽前每天留在學校來指導他，即使很晚也沒有怨言，他更感謝學校提供先進、完整的設備，讓他得以展現實力為校爭光！

明台高中副董事長林承峰說，近年來，學校發展秉持著創辦人林獻堂的全人、平等、本土化、國際化與社區化的教育理念，在全校師生努力下各項技藝競賽與升學表現優異，均有長足發展，受各界肯定。展現「立足台灣，走向國際」的軟實力。