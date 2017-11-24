做低階工作憑什麼抱怨低薪？ 鄉民被起底發現原來是......

2017-11-24 22:46

〔即時新聞／綜合報導〕低薪問題最近佔滿版面，批踢踢上就有鄉民對領低薪的人表示不解，他說，領低薪的人小時候不念書，整天混陣頭，長大只能去做粗工等替代性超高的工作，「領低薪不是剛好嗎？」沒想到卻慘遭網友起底，原來發文批評的鄉民在自己家族經營的公司裡擔任執行董事。

鄉民發文狂酸說，「不太懂噎。不想領低薪，就努力讀書，要不就學一些專業技術啊？小時候國家給你念書你不念，整天混陣頭，長大只能做些粗工或者助理服務生之類，替代性超高的工作，領低薪不是剛好嗎？憑什麼抱怨薪水差啊？何況還給超過22K不少，做功德根本是很給面子不想說實話了吧？不爽被奧客糟蹋，不想大熱天在外勞動，不願替人把屎把尿，就趕快辭職去找高薪工作啊？」

沒想到發文後沒多久，他就被另一個鄉民起底。鄉民發現，發文批評者也曾在薪資版發文說，自己剛進家裡公司擔任特助，公司裡的前輩都會叫他的小名，但是現在已經進入董事會，擔任執行董事，對於前輩一如往常的叫他，有客戶和他建議要改正前輩對他的稱呼，他為此感到煩惱，上網尋求網友意見。

起底鄉民說，「因為不是人人可以進家裡公司當特助，因為台灣普遍低薪是事實，有家裡公司能靠誰想出去外面工作啊，你說是吧。」鄉民紛紛留言，「原來是個會投胎的朋友呢」、「原來是專說風涼話的少爺呢」、「光個職稱就雞雞歪歪，還不准別人抗議低薪」