世界最美麗海灣年會、世界花博會 澎湖台中攜手宣傳

澎湖世界最美麗海灣嘉年華會，與台中世界花卉博覽會結盟宣傳。（記者劉禹慶攝）

2017-11-24 18:22

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖明年舉辦世界最美麗海灣嘉年華會，與台中世界花卉博覽會日期相近，台中市長林佳龍今天專程抵澎，與澎湖縣長陳光復共同簽署合作意向書，雙方合作行銷，讓台中與澎湖成為延伸旅遊圈夥伴，互蒙其利。

澎湖、台中大家長今天齊聚一堂，吉祥物也互別苗頭，澎湖縣鳥「小雲雀」與台中花博吉祥物「樂虎」相見歡，但顯然小雲雀身材大一號，讓樂虎顯得「小鳥依人」，為簽約活動帶來不少歡樂，未來兩地交流機會更為頻繁，將扮演好活動吉祥物角色，為兩大活動吸引更多人潮。

「世界最美麗海灣嘉年華暨組織年會」在明年9月27日至10月31日展開，「台中2018世界花卉博覽會」則是明年11月3日至108年4月24日舉行，雙方約定日後舉辦國內外相關推廣活動時，將共同行銷宣傳，並於各項行銷通路相互合作宣傳。

其實，雙方早已在今年環球慈善小姐選美活動合作過，初賽在台中舉行、總決賽移師澎湖；未來雙方也將安排參加「澎湖2018世界最美麗海灣嘉年華」與「台中2018世界花卉博覽會」開幕、展出或其他活動，林佳龍也當場邀請陳光復參加明年4月台日觀光會談。雙方也會提供旅遊優惠措施，鼓勵轄內各機關學校及民間企業等，活動期間踴躍互訪。