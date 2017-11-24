「輸水兼通行」 台水將設首座人行水管橋

台水將在南投水里溪設置首座可供人行並結合景觀設計的人行水管橋。圖為示意圖。（台水提供）

2017-11-24 18:06

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投水里鄉水里溪河床，早期由台灣自來水公司設置地下輸水管線，惟河床經大水淘刷，管線都有破損疑慮，為此台水將設置立體水管橋，並配合當地景觀與通行需要，規劃成全國第1座可供行人通行的景觀水管橋，預計明年底完工，屆時民眾就能走上水管橋欣賞水岸風光。

台水表示，既有水里溪床底下的輸水管線，因有安全疑慮，盼透過水管橋維持供水穩定，經與地方多次溝通，水管橋將與既有省道橋梁相距10公尺，讓水管橋能與既有橋梁融為一體，並增加景觀設計、綠美化及夜間燈飾等，未來民眾也能透過水管橋連接至水岸的階梯，前往下游的水雲橋與親水公園，避免走在平面道路與車爭道。

台水也說，全台現有的自來水水管橋，都只提供維修人員使用，未來水里鄉的水管橋完工後，將成為全台首座結合景觀、人行，以及輸水之用的水管橋，遊客將能在此行走遊憩。

水里鄉公所表示，歷經近1年討論，3次說明會徵詢意見，修正後的水管橋設計，將符合水里溪的水岸景觀，並有夜間燈飾，而橋梁量體也不至於太大，並不會擋住下游的景觀橋梁「水雲橋」，可望融入在地環境，達成景觀與視覺的平衡。