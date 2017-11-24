東山路地下道填平工程落後 中市府：以12/15完工為目標

東山路地下道正進行第二階段工程。（建設局提供）

2017-11-24 18:00

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市北屯區東山路地下道填平第二階段工程原訂15日完工，但目前仍在施工，引起地方關心。建設局今天表示，已積極介入協調，由鐵工局及市府統挖廠商配合重疊施工推進，以12月15日完工為目標。

東山路地下道填平工程由鐵路改建工程局施工，第一階段工程已於10月21日完工，並提前開放主線道通車，第二階段將拆除護欄、遷移路燈和整平路面工程，原訂15日完工，現在傳出春節前恐難完工，居民質疑施工時間太長。

建設局表示，在第二階段工程中，因鐵工局將進行人行道及側溝施工，市府協調自來水公司的汰換管線作業，配合鐵工局敲除舊有側溝及開挖同時接續施作，以縮短作業時程；但鐵工局在填平新設排水溝過程中，開挖時發現底下台電、中華電信等多項管線密佈，增加施工障礙，工程困難度也增加。

建設局長黃玉霖指出，工程期間，市府多次邀集鐵工局和管線單位協調工序及配合時程，目前瓦斯及中華電信已協調完成調整；另外，側溝施工與台電介面衝突部分，建設局也積極協助鐵工局與台電協調，並已克服台電低壓管線部分，今天也主動邀集會勘，協助解決高壓管線部分衝突。經過多方努力，東山路地下道工程將以12月15日完工為目標，盼儘早提供民眾舒適的用路空間。