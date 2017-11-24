客家事務首長屏東交流 聚焦客語傳承

與會人員參訪屏東市學正幼兒園，小朋友表演客家樂舞。（記者羅欣貞攝）

2017-11-24 17:39

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府與行政院客家委員會今天（24日）於六堆客家文化園區，舉辦106年度地方客家事務首長交流會議，各縣市客家事務首長及客家文化重點發展區首長齊聚一堂，觀摩屏東縣推動客語傳承的10年經驗。

為了深耕客語傳習，屏東縣於96年在客庄幼兒園實施客語沉浸計畫，是全國第一個以客語母語來教學的縣市，推動至今發現有效提升幼兒客語聽說能力。

屏東縣長潘孟安表示，屏東縣客家鄉親人口占比高達20%以上，客家文化在屏東多元族群文化中扮演重要角色，屏東打頭陣推行客語沉浸教學多年，獲得客家委員會肯定，並將納入相關政策，屏縣樂意將推行客語教學的成效，與各縣市客家事務首長分享，未來一起推動客語復振教學。

除了客語沉浸教學外，屏東在104年度開始實驗「客語學習家庭計畫」，透過客語薪傳師招募家庭成員，於假日期間提供親子共學環境，藉以提升家庭成員使用及學習客語意願，讓客語傳承回歸家庭。

與會人員除了參訪屏東市學正幼兒園的客語教學，還深入研究各校客語沉浸教學的成果海報及教具，並與學校老師交換意見；今天參展學校有豐田國小、育英國小、西勢國小附設幼兒園、竹田鄉立幼兒園、萬巒鄉立幼兒園、立群幼兒園、學正幼兒園、香潭幼兒園、小博士幼兒園及愛群幼兒園。