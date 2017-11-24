台南捷運第一期藍線跑第一 規劃費獲議會通過

台南捷運採用高架化跨座式單軌系統，圖為吉隆坡的單軌捷運系統，利用安全島高架興建。（記者蔡文居攝）

2017-11-24 17:30

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會今天變更議程回復大會，審查市府墊付款案及議員提案，其中，包括台南捷運高架單軌系統第一期藍線規劃費1800萬元等墊付案均獲通過。

根據交通局的規劃，台南捷運採用高架化跨座式單軌系統，共有2條優先路線，並列入中央前瞻計畫。其中，中華路環線的「藍線第一期」，即以鐵路為界，先建半環，自台鐵大橋站沿中華路、中華東路至大同路站。另一條為府城橫貫線「綠線」，自平實轉運站至永華市政中心。

交通局表示，第一期藍線經中央核定列入前瞻計畫第一期特別預算，補助規劃作業經費1500萬元，市府配合款300萬元，共1800萬元。為爭取時效，送議會同意先行墊付，以辦理後續相作業。

市議員蔡育輝、盧崑福今天對捷運興建提出質疑，認為台南人口才多少人？竟要花幾百億元，後續營運也要花錢維持，未來如果失敗怎麼辦，市府財務評估不能太過樂觀。他們並不反對該預算，但提醒市府應該要注意這些問題。

市議員呂維胤則表示，藍線目前只先建半環，未來應該繼續延伸中華南、西、北路完成環線，才能更具效益。台北當初蓋捷運交通混亂也是怨聲載道，，但想像現在台北如果沒有捷運，交通會是什麼樣子？台南捷運的興建，是在做20年後的工程，而且未來有助於紓解安平的交通。