反同團體舉牌「LGBT滾出台灣」 捍家盟：嚴厲譴責

2017-11-24 17:27

〔記者林曉雲／台北報導〕今天上午在兒童權利公約會議現場，某反同團體舉出「LGBT滾出台灣」標語抗議。捍衛家庭學生聯盟（捍家盟）緊急調查，並和其他團體確認後，了解事情始末，傍晚發出聲明強調，他們相當不認同該團體的表達方式，並嚴厲譴責該團體的訴求。

捍家盟發出3點聲明，LGBT族群生活在大家的身旁，「滾出台灣」訴求，是踐踏人權。LGBT是廣義的同志族群，捍家盟固然不支持同性戀運動團體（同運團體），但不能忽視這個族群，更不能要求他們「滾出台灣」，捍家盟嚴厲譴責該不當言論，如果這不是踐踏人權，什麼才是踐踏人權？捍家盟要求該團體正式對外界、對LGBT族群道歉。

捍家盟也說，未能在第一時間阻止，捍家盟對外界深感抱歉，聯盟突發中心今天凌晨2時即掌握這項情資，為避免今天的脫序行為，突發中心在第一時間予以勸阻與建議，沒想到遭到該團體負責領袖回絕及抨擊，捍家盟對於沒能阻止成功，對外界深表遺憾。

捍家盟指出，他們與該團體在同婚議題上立場固然相似，但是該團體不願意接受建言，以至於在現場有脫序行為，捍家盟不能認同，對此向外界道歉。

捍家盟強調，捍家盟不是「反同團體」，這個團體才是反同團體，這幾年來，媒體長期稱反同婚團體為「反同團體」，這讓捍家盟無法接受，他們反對同婚修民法、反對不當性平教育、認為一男一女一夫一妻的婚姻制度是社會進步的成果，最重要的是「他們不反同」，捍家盟跟該團體正式切割，將秉持專業論述、人才培育、維護家庭的初衷，繼續為台灣打拚、努力。