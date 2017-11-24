花蓮推半透明垃圾袋 間接省600萬清運費

花蓮縣今年7月1日推動家戶垃圾使用半透明垃圾袋政策後，垃圾清運量間接減少約11％，約替轉運焚化處理費省下逾600萬元。（記者王峻祺攝）

2017-11-24 17:31

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣今年7月1日推動家戶垃圾使用半透明垃圾袋政策，稽查人員隨車每月破袋檢查，經環保署統計，目前資源回收率已達50.55％，較去年同期增加6.26％，垃圾清運量也間接減少約11％，約替轉運焚化處理費省下逾600萬元。

花蓮規定「家戶一般垃圾使用半透明垃圾袋」後，垃圾清運量明顯減少，政策施行前期雖一度引起民眾反彈，但迄今已逐漸被接受，花蓮縣環保局更進一步擴大列管1360家業者，宣導限制購物用塑膠袋，期望達到全民減塑目的。

花蓮縣環保局表示，今年迄今資源回收量增加約15％、垃圾清運量降低10％，經換算後，等同花蓮30萬居民，每人、每月減少約1.4公斤的垃圾，並增加2公斤資源回收物，間接緩解過去花蓮日益增加的垃圾處理問題。

環保局長饒忠說，使用半透明垃圾袋政策便於清潔員直接目視判斷垃圾包，並解決後端人力不足問題，並讓民眾養成自主檢查丟棄垃圾包內是否混入可回收物的習慣，進而達到垃圾減量、強化資源回收。

他說，目前資源回收率已達50.55％，較去年同期成長，預計整體資源回收量能達64353公噸，可望邁入環保署訂定的資源回收率目標51％，期盼民眾持續響應環保新政策。

明年元月起花蓮也將正式啟動「擴大限制購物用塑膠袋」，稽查人員將不定時、不定期稽查1360家業者，全面輔導業主率先執行，管制內容除維持民眾付費取得機制外，也一併取消塑膠袋的厚度限制，減少塑膠資材的使用。