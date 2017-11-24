桃園機場外空難救災演練 場面逼真

桃園市政府與桃園國際機場公司今天下午在大園海軍基地，舉辦空難災害搶救演習，模擬航機迫降墜落後，機上乘客緊急疏散逃生。（記者朱沛雄攝）
〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕為了提升空難緊急應變能力，桃園市政府與桃園國際機場公司今天下午在大園海軍基地，舉辦空難災害搶救演習，模擬一架飛機故障，迫降墜落桃園機場旁海軍基地，桃園市政府與桃園機場公司緊急動員，出動多輛消防車救災，演練過程相當逼真。
這次演練模擬情境為一架班機在準備降落桃園機場時，因航機機械故障、偏離跑道，墜落在桃園機場旁海軍基地，造成航機毀損，冒出大量濃煙，塔台管制員立刻按下警鈴，啟動救援機制，同時也以專線通知桃園機場公司航務處、桃園市政府消防局等多單位進行各項搶救。
消防局在第一時間通知桃園市多個消防分隊前往現場救援，同時警察局、衛生局也進行周邊各項聯絡與救護車緊急後送等事宜，現場並出動大型消防水車，場面相當逼真。
桃園市長鄭文燦表示，空難發生時所受到的傷害程度比較嚴重，希望透過實兵演練，強化各單位的橫向聯繫功能，希望能夠建立完整的緊急救援管理制度及緊急救難應變措施，將損傷降到最低。
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桃園市政府與桃園國際機場公司今天下午聯合舉辦空難災害搶救演習，模擬航機迫降，機上乘客疏散逃生，場面逼真。（記者朱沛雄攝）
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桃園市政府與桃園國際機場公司今天下午在大園海軍基地，舉辦空難災害搶救演習，模擬航機迫降墜落後，消防隊獲報緊急趕赴現場，對冒煙飛機灑水灌救。（記者朱沛雄攝）
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桃園市政府與桃園國際機場公司今天下午舉辦空難災害搶救演習，模擬航機迫降墜落後，消防隊獲報緊急趕赴現場，對冒煙飛機灑水灌救，防止飛機起火爆炸。（記者朱沛雄攝）
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桃園市政府與桃園國際機場公司今天下午在大園海軍基地，舉辦空難災害搶救演習，模擬航機迫降墜落後，消防隊獲報緊急趕赴搜索搶救。（記者朱沛雄攝）