桃園機場外空難救災演練 場面逼真

桃園市政府與桃園國際機場公司今天下午在大園海軍基地，舉辦空難災害搶救演習，模擬航機迫降墜落後，機上乘客緊急疏散逃生。（記者朱沛雄攝）

2017-11-24 18:00

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕為了提升空難緊急應變能力，桃園市政府與桃園國際機場公司今天下午在大園海軍基地，舉辦空難災害搶救演習，模擬一架飛機故障，迫降墜落桃園機場旁海軍基地，桃園市政府與桃園機場公司緊急動員，出動多輛消防車救災，演練過程相當逼真。

這次演練模擬情境為一架班機在準備降落桃園機場時，因航機機械故障、偏離跑道，墜落在桃園機場旁海軍基地，造成航機毀損，冒出大量濃煙，塔台管制員立刻按下警鈴，啟動救援機制，同時也以專線通知桃園機場公司航務處、桃園市政府消防局等多單位進行各項搶救。

消防局在第一時間通知桃園市多個消防分隊前往現場救援，同時警察局、衛生局也進行周邊各項聯絡與救護車緊急後送等事宜，現場並出動大型消防水車，場面相當逼真。

桃園市長鄭文燦表示，空難發生時所受到的傷害程度比較嚴重，希望透過實兵演練，強化各單位的橫向聯繫功能，希望能夠建立完整的緊急救援管理制度及緊急救難應變措施，將損傷降到最低。

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