欣賞日本群馬縣風情免出國 台南就有！

2017-11-24 17:11
台南水上物語交流館的日本群馬縣超人氣吉祥物「小群馬」小布偶。（記者洪瑞琴攝）
〔記者洪瑞琴／台南報導〕日本群馬縣政府、水上町台灣事務局合辦觀光宣傳，安排群馬縣超人氣吉祥物「小群馬」到台南水上物語交流館與大家相見歡，現場並有日本酒試飲、傳統工藝小芥子娃娃及達摩不倒翁彩繪活動，邀大朋友小朋友週六日（25、26日）一起來同樂交朋友！
台南女婿拚觀光
日本群馬縣水上町政府公務員阿部真行來台見習，並在台北駐日經濟文化代表處推薦下，於2013年到台南市政府新聞處協助台日觀光交流，4年來積進促進城市友誼，日前與台南女孩結婚，成為正港「台南女婿」，行政院長賴清德還利用台南行程空檔參加這對佳人婚禮，這次宣傳活動，即由阿部居間牽線扮演重要推手。
阿部真行表示，以木頭手工製作的小芥子娃娃是日本傳統工藝，頭大身細的小木偶試作活動，讓大家動動手，為她畫上美麗的和服及彩妝。
彩繪達摩不倒翁
達摩不倒翁也是群馬的特產，在日本是祈求願望達成的重要飾品，阿部真行說，人們會在許願時替達摩不倒翁點上左眼，待願望達成後畫上另一隻眼睛，民眾可以發揮想像力，創造屬於自己的帥氣達摩！
☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆
日本群馬水上町公務員阿部真行（左）與新婚妻方冠笛（右），共同推展台日城市友誼。（記者洪瑞琴攝）
台南水上物語交流館的日本群馬縣「小群馬」小布偶與達摩不倒翁。（記者洪瑞琴攝）
達摩不倒翁是日本群馬的特產。（記者洪瑞琴攝）
台南水上物語交流館設在原台南州立農事試驗場宿舍群丙種官舍古蹟。（記者洪瑞琴攝）