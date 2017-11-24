欣賞日本群馬縣風情免出國 台南就有！

台南水上物語交流館的日本群馬縣超人氣吉祥物「小群馬」小布偶。（記者洪瑞琴攝）

2017-11-24 17:11

〔記者洪瑞琴／台南報導〕日本群馬縣政府、水上町台灣事務局合辦觀光宣傳，安排群馬縣超人氣吉祥物「小群馬」到台南水上物語交流館與大家相見歡，現場並有日本酒試飲、傳統工藝小芥子娃娃及達摩不倒翁彩繪活動，邀大朋友小朋友週六日（25、26日）一起來同樂交朋友！

台南女婿拚觀光

日本群馬縣水上町政府公務員阿部真行來台見習，並在台北駐日經濟文化代表處推薦下，於2013年到台南市政府新聞處協助台日觀光交流，4年來積進促進城市友誼，日前與台南女孩結婚，成為正港「台南女婿」，行政院長賴清德還利用台南行程空檔參加這對佳人婚禮，這次宣傳活動，即由阿部居間牽線扮演重要推手。

阿部真行表示，以木頭手工製作的小芥子娃娃是日本傳統工藝，頭大身細的小木偶試作活動，讓大家動動手，為她畫上美麗的和服及彩妝。

彩繪達摩不倒翁

達摩不倒翁也是群馬的特產，在日本是祈求願望達成的重要飾品，阿部真行說，人們會在許願時替達摩不倒翁點上左眼，待願望達成後畫上另一隻眼睛，民眾可以發揮想像力，創造屬於自己的帥氣達摩！

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

日本群馬水上町公務員阿部真行（左）與新婚妻方冠笛（右），共同推展台日城市友誼。（記者洪瑞琴攝）

台南水上物語交流館的日本群馬縣「小群馬」小布偶與達摩不倒翁。（記者洪瑞琴攝）

達摩不倒翁是日本群馬的特產。（記者洪瑞琴攝）