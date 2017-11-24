響應新南向！ 台大東南亞開放課程網站上線

台大今天宣布東南亞開放課程入口網站上線。（台大提供）

2017-11-24 16:54

〔記者林曉雲／台北報導〕台大今天宣布東南亞開放課程入口網站上線。台大教學發展中心回應新南向政策，在台灣駐泰國代表處協助下，針對東南亞國家的發展需求，集結台大開放式課程、台大MOOCs與台大演講網的精選內容，建置「國立台灣大學東南亞開放課程」入口網站，以數位化公開的方式，與新南向國家公民與全球社群，共享跨越時間與國界的限制。

台大表示，核心任務之一是致力開展台灣高等教育資源公共化，透過專業教學設計、高品質影視錄製與網路技術，將立基於台灣的華文知識生產，跨國界與無時限地與全球公民社會互惠交流。線上課程包括目前最熱門的人工智慧與大數據相關課程，例如資訊工程系林軒田老師的「機器學習」、電機系于天立老師的「人工智慧」等。

也有實用商業管理經濟課程，如國企系謝明慧老師的「行銷典範轉移：變動中的消費世界」、資訊管理系孔令傑老師的「商管研究中的賽局分析」，及台灣前行政院長張善政先生的學思歷程「35年的挑戰與危機給我的淬鍊」等。同時也有貼近生活與興趣的演講，例如由網紅〈阿滴英文〉、〈台灣吧〉、〈故事〉、〈泛科學〉、【你的新媒體學伴】等。

此外，該網站也致力於促進台灣與亞洲太平洋文化彼此相互認識，提供人類系童元昭老師的「太平洋島嶼世界」、中文系梅家玲老師的「東亞共同體：東亞文學與文化」、藝術史研究所坂井隆老師的「Taiwan and Southeast Asian Arts」，以及中文系齊邦媛老師等匯聚而成的「台灣文學在台大」等。

台大教發中心強調，該網站系統性地運用數位方式，將台灣深厚的華文底蘊透過網路與全球共享，包括中文系歐麗娟老師的「唐詩新思路」，以及歷史系呂世浩老師的「史記」等，相信這樣的優質教學資源，可以在台灣與東南亞國家在地社群有更多機會流通、利用與推廣，並且進一步讓台灣和東南亞國家公民社會在國際合作與發展合作上，有更緊密的社會實踐與知識創新。