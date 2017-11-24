台中首座動漫公車站明完工 民眾路過停下拍照

台中首座動漫公車站將於明天完工。（記者張菁雅攝）

2017-11-24 16:47

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市第一座動漫公車站將正式亮相！市府新聞局與在地新銳漫畫家Hom合作，在優化公車忠明國小站（往靜宜大學方向）進行站體彩繪，工程將提前於25日完工，成為最吸睛的公車站。

新聞局表示，市府近年全力推動影視及動漫發展，形塑台中為動漫之都，希望透過彩繪公車站方式，提高台灣漫畫品牌能見度，並推廣台中在地原創漫畫家作品。這次邀請漫畫家Hom，為優化公車忠明國小站創作，Hom相當用心，以台中美食、文化、人情、古蹟四大主題原創設計，讓動漫融入城市風景及民眾生活中。

動漫公車站臨快車道的站體已經拆掉鷹架，露出彩繪圖案，民眾看到都很驚訝，不少人過馬路時特地停下拍照，而臨慢車道的站體則還有鷹架，讓民眾很期待看到完整的動漫公車站。新聞局表示，工程原訂30日完成，因進度超前，將提前於明天完工。

另外，動漫公車站的站體全以人工彩繪，考量公共安全，施工期間封閉往靜宜大學方向的忠明國小站，原行駛公車專用道的公車改到慢車道上下客，或直接行駛下一站停靠，工程完工後，忠明國小站將在26日恢復公車停靠上下客。

這次動漫公車站彩繪施工約40萬元，給付漫畫家的版權授權費用30萬元。至於未來會不會有其他座動漫公車站？新聞局說，其他站體彩繪將以開放民間認養的方式為主，廣邀各界共同參與，該局也會評估與不同的漫畫家合作。